https://ria.ru/20230201/ukraina-1848967195.html
Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине
Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна готовит для Украины "пакет многолетней поддержки", передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:40
2023-02-01T14:40
2023-02-01T14:40
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украина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна готовит для Украины "пакет многолетней поддержки", передает агентство Франс Пресс. Как отмечается, об объеме и деталях помощи будет объявлено в начале февраля. "Его (премьера - ред.) правительство добавляет последние штрихи к "пакету многолетней поддержки", о котором будет объявлено в ближайшие дни, предназначенного для помощи Украине и бедным странам, пострадавшим от последствий войны, таких как резкий рост цен на зерно. По его словам, этот пакет поможет им "в поддержании их гражданской инфраструктуры, когда-нибудь, как я надеюсь, в восстановлении свободной Украины и в то же время также в поддержании их в военном отношении", - передает агентство в среду. Премьер также заявил агентству, что категорически отвергает обвинения со стороны в том числе польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в том, что Норвегия, крупный экспортер энергоресурсов, "наживается на войне".
https://ria.ru/20230201/postavki-1848938597.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, украина
В мире, Норвегия, Украина
Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине
Премьер Норвегии Гар Стере заявил, что страна готовит пакет многолетней помощи Украине