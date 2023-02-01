https://ria.ru/20230201/ukraina-1848967195.html

Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине

Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2023

Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна готовит для Украины "пакет многолетней поддержки", передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:40

2023-02-01T14:40

2023-02-01T14:40

в мире

норвегия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна готовит для Украины "пакет многолетней поддержки", передает агентство Франс Пресс. Как отмечается, об объеме и деталях помощи будет объявлено в начале февраля. "Его (премьера - ред.) правительство добавляет последние штрихи к "пакету многолетней поддержки", о котором будет объявлено в ближайшие дни, предназначенного для помощи Украине и бедным странам, пострадавшим от последствий войны, таких как резкий рост цен на зерно. По его словам, этот пакет поможет им "в поддержании их гражданской инфраструктуры, когда-нибудь, как я надеюсь, в восстановлении свободной Украины и в то же время также в поддержании их в военном отношении", - передает агентство в среду. Премьер также заявил агентству, что категорически отвергает обвинения со стороны в том числе польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в том, что Норвегия, крупный экспортер энергоресурсов, "наживается на войне".

https://ria.ru/20230201/postavki-1848938597.html

https://ria.ru/20230201/himars-1848929770.html

норвегия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, норвегия, украина