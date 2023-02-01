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Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2023
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Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине
Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна готовит для Украины "пакет многолетней поддержки", передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:40
2023-02-01T14:40
в мире
норвегия
украина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна готовит для Украины "пакет многолетней поддержки", передает агентство Франс Пресс. Как отмечается, об объеме и деталях помощи будет объявлено в начале февраля. "Его (премьера - ред.) правительство добавляет последние штрихи к "пакету многолетней поддержки", о котором будет объявлено в ближайшие дни, предназначенного для помощи Украине и бедным странам, пострадавшим от последствий войны, таких как резкий рост цен на зерно. По его словам, этот пакет поможет им "в поддержании их гражданской инфраструктуры, когда-нибудь, как я надеюсь, в восстановлении свободной Украины и в то же время также в поддержании их в военном отношении", - передает агентство в среду. Премьер также заявил агентству, что категорически отвергает обвинения со стороны в том числе польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в том, что Норвегия, крупный экспортер энергоресурсов, "наживается на войне".
https://ria.ru/20230201/postavki-1848938597.html
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в мире, норвегия, украина
В мире, Норвегия, Украина
14:40 01.02.2023
 
Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине

Премьер Норвегии Гар Стере заявил, что страна готовит пакет многолетней помощи Украине

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна готовит для Украины "пакет многолетней поддержки", передает агентство Франс Пресс.
Как отмечается, об объеме и деталях помощи будет объявлено в начале февраля.
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"Его (премьера - ред.) правительство добавляет последние штрихи к "пакету многолетней поддержки", о котором будет объявлено в ближайшие дни, предназначенного для помощи Украине и бедным странам, пострадавшим от последствий войны, таких как резкий рост цен на зерно. По его словам, этот пакет поможет им "в поддержании их гражданской инфраструктуры, когда-нибудь, как я надеюсь, в восстановлении свободной Украины и в то же время также в поддержании их в военном отношении", - передает агентство в среду.
Премьер также заявил агентству, что категорически отвергает обвинения со стороны в том числе польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в том, что Норвегия, крупный экспортер энергоресурсов, "наживается на войне".
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