Депутат Рады анонсировал увольнение руководства украинской таможни
Депутат Рады Гончаренко заявил об ожидаемом увольнении руководства украинской таможни
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области
Автомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду ожидается увольнение всего руководящего состава таможни Украины.
"Сегодня будет увольнение всего руководящего состава таможни", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, и.о. главы таможни будет заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев.
Ранее в среду украинские СМИ сообщили о серии обысков у украинских чиновников, бизнесменов, политиков. По их данным, обыски прошли у бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в "Укртатнафте", у экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, а также у бизнесмена и депутата Рады Вадима Столара и руководства налоговой службы Киева.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что после "кадрового затишья" будут уволены еще и те чиновники, которые не соответствуют требованиям правительства и общества.