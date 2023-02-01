https://ria.ru/20230201/ukraina-1848956668.html

Депутат Рады анонсировал увольнение руководства украинской таможни

Депутат Рады анонсировал увольнение руководства украинской таможни - РИА Новости, 01.02.2023

Депутат Рады анонсировал увольнение руководства украинской таможни

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду ожидается увольнение всего руководящего состава таможни Украины. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:07

2023-02-01T14:07

2023-02-01T14:07

в мире

украина

алексей гончаренко

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду ожидается увольнение всего руководящего состава таможни Украины. "Сегодня будет увольнение всего руководящего состава таможни", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, и.о. главы таможни будет заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев. Ранее в среду украинские СМИ сообщили о серии обысков у украинских чиновников, бизнесменов, политиков. По их данным, обыски прошли у бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в "Укртатнафте", у экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, а также у бизнесмена и депутата Рады Вадима Столара и руководства налоговой службы Киева. Ранее Владимир Зеленский заявил, что после "кадрового затишья" будут уволены еще и те чиновники, которые не соответствуют требованиям правительства и общества.

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847562902.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей гончаренко