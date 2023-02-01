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Депутат Рады анонсировал увольнение руководства украинской таможни - РИА Новости, 01.02.2023
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Депутат Рады анонсировал увольнение руководства украинской таможни
Депутат Рады анонсировал увольнение руководства украинской таможни - РИА Новости, 01.02.2023
Депутат Рады анонсировал увольнение руководства украинской таможни
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду ожидается увольнение всего руководящего состава таможни Украины. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:07
2023-02-01T14:07
в мире
украина
алексей гончаренко
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду ожидается увольнение всего руководящего состава таможни Украины. "Сегодня будет увольнение всего руководящего состава таможни", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, и.о. главы таможни будет заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев. Ранее в среду украинские СМИ сообщили о серии обысков у украинских чиновников, бизнесменов, политиков. По их данным, обыски прошли у бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в "Укртатнафте", у экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, а также у бизнесмена и депутата Рады Вадима Столара и руководства налоговой службы Киева. Ранее Владимир Зеленский заявил, что после "кадрового затишья" будут уволены еще и те чиновники, которые не соответствуют требованиям правительства и общества.
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в мире, украина, алексей гончаренко
В мире, Украина, Алексей Гончаренко
14:07 01.02.2023
 
Депутат Рады анонсировал увольнение руководства украинской таможни

Депутат Рады Гончаренко заявил об ожидаемом увольнении руководства украинской таможни

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области
Автомобили на международном пункте пропуска Краковец - Корчева (Украина - Польша) во Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду ожидается увольнение всего руководящего состава таможни Украины.
"Сегодня будет увольнение всего руководящего состава таможни", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, и.о. главы таможни будет заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев.
Ранее в среду украинские СМИ сообщили о серии обысков у украинских чиновников, бизнесменов, политиков. По их данным, обыски прошли у бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в "Укртатнафте", у экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, а также у бизнесмена и депутата Рады Вадима Столара и руководства налоговой службы Киева.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что после "кадрового затишья" будут уволены еще и те чиновники, которые не соответствуют требованиям правительства и общества.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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СМИ назвали настоящую причину массовых увольнений украинских чиновников
 
В миреУкраинаАлексей Гончаренко
 
 
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