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Гаврилов предупредил о последствиях "оружейной дипломатии" ЕС на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Гаврилов предупредил о последствиях "оружейной дипломатии" ЕС на Украине
Гаврилов предупредил о последствиях "оружейной дипломатии" ЕС на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Гаврилов предупредил о последствиях "оружейной дипломатии" ЕС на Украине
"Оружейная дипломатия" в пользу Киева уже возымела самые негативные последствия для безопасности Европы, заявил в среду глава российской делегации на... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:56
2023-02-01T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
константин гаврилов
европа
евросоюз
украина
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ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. "Оружейная дипломатия" в пользу Киева уже возымела самые негативные последствия для безопасности Европы, заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Продавливаемая Вашингтоном "оружейная дипломатия" в пользу Украины уже возымела самые негативные последствия для безопасности Европы. Она наносит ущерб как глобальной экономике, так и непосредственно благосостоянию ЕС, что обусловлено для стран региона необходимостью увеличения бюджетных ассигнований на оборону", - сказал Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он добавил, что, изымая у союзников военную технику и отправляя ее на утилизацию на украинский театр военных действий, США "навязывают европейцам многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения". В итоге "только за прошлый год американский ВПК увеличил прибыль почти в два раза", отметил глава российской делегации. "Весь цивилизованный мир, включая государства Латинской Америки, осознаёт пагубность курса на накачку Киева вооружениями", - подчеркнул российский представитель.
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в мире, константин гаврилов, европа, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константин Гаврилов, Европа, Евросоюз, Украина
13:56 01.02.2023 (обновлено: 14:08 01.02.2023)
 
Гаврилов предупредил о последствиях "оружейной дипломатии" ЕС на Украине

Гаврилов: "оружейная дипломатия" в пользу Киева возымела негативные последствия для Европы

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с французской самоходной гаубицей CAESAR
Украинские солдаты с французской самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты с французской самоходной гаубицей CAESAR . Архивное фото
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ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. "Оружейная дипломатия" в пользу Киева уже возымела самые негативные последствия для безопасности Европы, заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Продавливаемая Вашингтоном "оружейная дипломатия" в пользу Украины уже возымела самые негативные последствия для безопасности Европы. Она наносит ущерб как глобальной экономике, так и непосредственно благосостоянию ЕС, что обусловлено для стран региона необходимостью увеличения бюджетных ассигнований на оборону", - сказал Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Он добавил, что, изымая у союзников военную технику и отправляя ее на утилизацию на украинский театр военных действий, США "навязывают европейцам многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения". В итоге "только за прошлый год американский ВПК увеличил прибыль почти в два раза", отметил глава российской делегации. "Весь цивилизованный мир, включая государства Латинской Америки, осознаёт пагубность курса на накачку Киева вооружениями", - подчеркнул российский представитель.
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