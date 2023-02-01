13:56 01.02.2023 (обновлено: 14:08 01.02.2023)
Гаврилов предупредил о последствиях "оружейной дипломатии" ЕС на Украине
Гаврилов: "оружейная дипломатия" в пользу Киева возымела негативные последствия для Европы
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с французской самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты с французской самоходной гаубицей CAESAR . Архивное фото
ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. "Оружейная дипломатия" в пользу Киева уже возымела самые негативные последствия для безопасности Европы, заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Продавливаемая Вашингтоном "оружейная дипломатия" в пользу Украины уже возымела самые негативные последствия для безопасности Европы. Она наносит ущерб как глобальной экономике, так и непосредственно благосостоянию ЕС, что обусловлено для стран региона необходимостью увеличения бюджетных ассигнований на оборону", - сказал Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Он добавил, что, изымая у союзников военную технику и отправляя ее на утилизацию на украинский театр военных действий, США "навязывают европейцам многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения". В итоге "только за прошлый год американский ВПК увеличил прибыль почти в два раза", отметил глава российской делегации. "Весь цивилизованный мир, включая государства Латинской Америки, осознаёт пагубность курса на накачку Киева вооружениями", - подчеркнул российский представитель.