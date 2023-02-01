https://ria.ru/20230201/ukraina-1848952854.html

Гаврилов предупредил о последствиях "оружейной дипломатии" ЕС на Украине

Гаврилов предупредил о последствиях "оружейной дипломатии" ЕС на Украине - РИА Новости, 01.02.2023

Гаврилов предупредил о последствиях "оружейной дипломатии" ЕС на Украине

"Оружейная дипломатия" в пользу Киева уже возымела самые негативные последствия для безопасности Европы, заявил в среду глава российской делегации на... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:56

2023-02-01T13:56

2023-02-01T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

константин гаврилов

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евросоюз

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ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. "Оружейная дипломатия" в пользу Киева уже возымела самые негативные последствия для безопасности Европы, заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Продавливаемая Вашингтоном "оружейная дипломатия" в пользу Украины уже возымела самые негативные последствия для безопасности Европы. Она наносит ущерб как глобальной экономике, так и непосредственно благосостоянию ЕС, что обусловлено для стран региона необходимостью увеличения бюджетных ассигнований на оборону", - сказал Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он добавил, что, изымая у союзников военную технику и отправляя ее на утилизацию на украинский театр военных действий, США "навязывают европейцам многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения". В итоге "только за прошлый год американский ВПК увеличил прибыль почти в два раза", отметил глава российской делегации. "Весь цивилизованный мир, включая государства Латинской Америки, осознаёт пагубность курса на накачку Киева вооружениями", - подчеркнул российский представитель.

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Ольга Фомченкова

в мире, константин гаврилов, европа, евросоюз, украина