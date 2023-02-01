Рейтинг@Mail.ru
Новый президент Чехии выступил за переговоры по Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848947589.html
Новый президент Чехии выступил за переговоры по Украине
Новый президент Чехии выступил за переговоры по Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Новый президент Чехии выступил за переговоры по Украине
Избранный президент Чехии Петр Павел поддержал идею мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, если для них появится "хоть малейший шанс". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:40
2023-02-01T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
петр павел
украина
россия
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4841379b2c955bdb70e2cae99f68f314.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Избранный президент Чехии Петр Павел поддержал идею мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, если для них появится "хоть малейший шанс". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. "Как только появится хоть малейший шанс для мирных переговоров, давайте поддержим это", - заявил Павел в интервью Би-би-си. При этом, по его мнению, "никаких признаков для этого с российской стороны нет". Избранный президент Чехии заявил, что Украина заслуживает того, чтобы после завершения конфликта "стать частью сообщества демократических стран", в том числе должна получить возможность вступить в НАТО. "Украинские военные, вероятно, будут самыми опытными военными в Европе", - добавил он. Павел также выразил решительную поддержку оказанию Западом военной помощи Киеву, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" на то, что передавать. По его словам, для него отправка западных истребителей, таких как F-16, "не табу", но он не уверен, что самолеты могут быть доставлены в сроки, которые окажутся полезными для Киева. При этом чешский лидер не согласен с позицией некоторых европейских стран, что поставки вооружений на Украину можно рассматривать как "эскалацию". "У нас нет альтернативы", - заявил он. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Во вторник замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Варшава на данный момент не ведет переговоров о передаче Украине истребителей F-16. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230201/putin-1848870085.html
https://ria.ru/20230131/makron-1848694985.html
https://ria.ru/20230130/pomosch-1848459224.html
чехия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_57419fb5fe8ff28d368f2af82579fe35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, петр павел, украина, россия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Петр Павел, Украина, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:40 01.02.2023
 
Новый президент Чехии выступил за переговоры по Украине

Новый президент Чехии Павел выступил за переговоры по Украине при малейшей возможности

© AP Photo / Petr David JosekИзбранный президент Чехии Петр Павел
Избранный президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Избранный президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Избранный президент Чехии Петр Павел поддержал идею мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, если для них появится "хоть малейший шанс".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Владимир Путин и Франсуа Олланд. 2015 год - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 10:24Специальная военная операция на Украине
Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине
"Как только появится хоть малейший шанс для мирных переговоров, давайте поддержим это", - заявил Павел в интервью Би-би-си. При этом, по его мнению, "никаких признаков для этого с российской стороны нет".
Избранный президент Чехии заявил, что Украина заслуживает того, чтобы после завершения конфликта "стать частью сообщества демократических стран", в том числе должна получить возможность вступить в НАТО. "Украинские военные, вероятно, будут самыми опытными военными в Европе", - добавил он.
Павел также выразил решительную поддержку оказанию Западом военной помощи Киеву, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" на то, что передавать. По его словам, для него отправка западных истребителей, таких как F-16, "не табу", но он не уверен, что самолеты могут быть доставлены в сроки, которые окажутся полезными для Киева.
При этом чешский лидер не согласен с позицией некоторых европейских стран, что поставки вооружений на Украину можно рассматривать как "эскалацию". "У нас нет альтернативы", - заявил он.
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 15:09Специальная военная операция на Украине
Внук де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Во вторник замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Варшава на данный момент не ведет переговоров о передаче Украине истребителей F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 16:16Специальная военная операция на Украине
Ведущие западные политики выступили против поставок помощи Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧехияПетр ПавелУкраинаРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала