https://ria.ru/20230201/ukraina-1848947589.html

Новый президент Чехии выступил за переговоры по Украине

Новый президент Чехии выступил за переговоры по Украине - РИА Новости, 01.02.2023

Новый президент Чехии выступил за переговоры по Украине

Избранный президент Чехии Петр Павел поддержал идею мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, если для них появится "хоть малейший шанс". РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:40

2023-02-01T13:40

2023-02-01T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

чехия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Избранный президент Чехии Петр Павел поддержал идею мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, если для них появится "хоть малейший шанс". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. "Как только появится хоть малейший шанс для мирных переговоров, давайте поддержим это", - заявил Павел в интервью Би-би-си. При этом, по его мнению, "никаких признаков для этого с российской стороны нет". Избранный президент Чехии заявил, что Украина заслуживает того, чтобы после завершения конфликта "стать частью сообщества демократических стран", в том числе должна получить возможность вступить в НАТО. "Украинские военные, вероятно, будут самыми опытными военными в Европе", - добавил он. Павел также выразил решительную поддержку оказанию Западом военной помощи Киеву, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" на то, что передавать. По его словам, для него отправка западных истребителей, таких как F-16, "не табу", но он не уверен, что самолеты могут быть доставлены в сроки, которые окажутся полезными для Киева. При этом чешский лидер не согласен с позицией некоторых европейских стран, что поставки вооружений на Украину можно рассматривать как "эскалацию". "У нас нет альтернативы", - заявил он. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Во вторник замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Варшава на данный момент не ведет переговоров о передаче Украине истребителей F-16. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230201/putin-1848870085.html

https://ria.ru/20230131/makron-1848694985.html

https://ria.ru/20230130/pomosch-1848459224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, петр павел, украина, россия, нато, ситуация в днр и лнр