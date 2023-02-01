https://ria.ru/20230201/ukraina-1848937934.html

СБУ пришла с обысками к чиновникам из Минобороны

СБУ пришла с обысками к чиновникам из Минобороны - РИА Новости, 01.02.2023

СБУ пришла с обысками к чиновникам из Минобороны

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у ряда чиновников из министерства обороны по делу о коррупции, в том числе у экс-директора департамента... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:19

2023-02-01T13:19

2023-02-01T13:19

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у ряда чиновников из министерства обороны по делу о коррупции, в том числе у экс-директора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого, сообщает в среду украинское издание "Страна". "Наши источники подтверждают, что СБУ с обысками пришла к некоторым чиновникам из минобороны. Так, обыски проходят у экс-директора департамента госзакупок минобороны Богдана Хмельницкого. В частности, речь идет о покупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен (более 3,3 миллиона долларов)", - написало издание в своем Telegram-канале. По данным "Страны", Хмельницкий - не единственный фигурант, по которому сейчас работает служба безопасности – "обыски проходят и у других чиновников, вручают подозрения в коррупции в военной сфере на разных уровнях". Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в среду офис генерального прокурора Украины обвинил в коррупции экс-заместителя директора департамента госзакупок министерства обороны Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.

https://ria.ru/20230201/avakov-1848908827.html

https://ria.ru/20230124/obysk-1847046318.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр