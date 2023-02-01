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СБУ пришла с обысками к чиновникам из Минобороны - РИА Новости, 01.02.2023
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СБУ пришла с обысками к чиновникам из Минобороны
СБУ пришла с обысками к чиновникам из Минобороны - РИА Новости, 01.02.2023
СБУ пришла с обысками к чиновникам из Минобороны
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у ряда чиновников из министерства обороны по делу о коррупции, в том числе у экс-директора департамента... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:19
2023-02-01T13:19
в мире
украина
служба безопасности украины
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у ряда чиновников из министерства обороны по делу о коррупции, в том числе у экс-директора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого, сообщает в среду украинское издание "Страна". "Наши источники подтверждают, что СБУ с обысками пришла к некоторым чиновникам из минобороны. Так, обыски проходят у экс-директора департамента госзакупок минобороны Богдана Хмельницкого. В частности, речь идет о покупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен (более 3,3 миллиона долларов)", - написало издание в своем Telegram-канале. По данным "Страны", Хмельницкий - не единственный фигурант, по которому сейчас работает служба безопасности – "обыски проходят и у других чиновников, вручают подозрения в коррупции в военной сфере на разных уровнях". Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в среду офис генерального прокурора Украины обвинил в коррупции экс-заместителя директора департамента госзакупок министерства обороны Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.
https://ria.ru/20230201/avakov-1848908827.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:19 01.02.2023
 
СБУ пришла с обысками к чиновникам из Минобороны

СБУ проводит обыски у чиновников из Министерства обороны по делу о коррупции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у ряда чиновников из министерства обороны по делу о коррупции, в том числе у экс-директора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого, сообщает в среду украинское издание "Страна".
"Наши источники подтверждают, что СБУ с обысками пришла к некоторым чиновникам из минобороны. Так, обыски проходят у экс-директора департамента госзакупок минобороны Богдана Хмельницкого. В частности, речь идет о покупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен (более 3,3 миллиона долларов)", - написало издание в своем Telegram-канале. По данным "Страны", Хмельницкий - не единственный фигурант, по которому сейчас работает служба безопасности – "обыски проходят и у других чиновников, вручают подозрения в коррупции в военной сфере на разных уровнях".
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 12:00
Аваков сообщил, что у него проводят обыски
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в среду офис генерального прокурора Украины обвинил в коррупции экс-заместителя директора департамента госзакупок министерства обороны Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве.
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.
Сотрудник СБУ во время обысков - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 12:55
СБ Украины проводит обыски в Полтавском горсовете, сообщили СМИ
 
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