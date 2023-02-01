СБУ пришла с обысками к чиновникам из Минобороны
СБУ проводит обыски у чиновников из Министерства обороны по делу о коррупции
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у ряда чиновников из министерства обороны по делу о коррупции, в том числе у экс-директора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого, сообщает в среду украинское издание "Страна".
"Наши источники подтверждают, что СБУ с обысками пришла к некоторым чиновникам из минобороны. Так, обыски проходят у экс-директора департамента госзакупок минобороны Богдана Хмельницкого. В частности, речь идет о покупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен (более 3,3 миллиона долларов)", - написало издание в своем Telegram-канале. По данным "Страны", Хмельницкий - не единственный фигурант, по которому сейчас работает служба безопасности – "обыски проходят и у других чиновников, вручают подозрения в коррупции в военной сфере на разных уровнях".
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Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в среду офис генерального прокурора Украины обвинил в коррупции экс-заместителя директора департамента госзакупок министерства обороны Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве.
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.
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