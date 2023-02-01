https://ria.ru/20230201/ukraina-1848929636.html

Эксперты объяснили, почему украинские солдаты переходят на сторону России

Эксперты объяснили, почему украинские солдаты переходят на сторону России - РИА Новости, 01.02.2023

Эксперты объяснили, почему украинские солдаты переходят на сторону России

Регулярные случаи перехода украинских военных на сторону России – это результат проходящей на Украине насильственной мобилизации и свидетельство того, что... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:11

2023-02-01T13:11

2023-02-01T13:11

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

вооруженные силы украины

константин сивков

алексей леонков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Регулярные случаи перехода украинских военных на сторону России – это результат проходящей на Украине насильственной мобилизации и свидетельство того, что украинская пропаганда больше не работает, заявили РИА Новости эксперты. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на херсонском участке линии фронта регулярно фиксируются случаи перехода украинских военных на сторону России. "Это не происходит в массовом порядке, это происходит пока эпизодически. Тот факт, что это происходит, уже позитивный сдвиг, который говорит о том, что пропаганда уже не помогает", - считает доктор военных наук Константин Сивков. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил тенденцию результатом "насильственной мобилизации", которая происходит на Украине. "Люди, попадая на фронт и зная, что за спиной у них стоят заградотряды более опытных бойцов ВСУ, понимают, что у них есть два выхода: либо погибнуть непонятно за что, либо при первой же возможности сдаться нашим войскам", - сказал он. Вдобавок у некоторых солдат есть "личные счеты" к существующему киевскому режиму, именно поэтому они "вливаются" в подразделения российских войск, заметил собеседник.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, константин сивков, алексей леонков, ситуация в днр и лнр