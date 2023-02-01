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Эксперты объяснили, почему украинские солдаты переходят на сторону России - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848929636.html
Эксперты объяснили, почему украинские солдаты переходят на сторону России
Эксперты объяснили, почему украинские солдаты переходят на сторону России - РИА Новости, 01.02.2023
Эксперты объяснили, почему украинские солдаты переходят на сторону России
Регулярные случаи перехода украинских военных на сторону России – это результат проходящей на Украине насильственной мобилизации и свидетельство того, что... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:11
2023-02-01T13:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
константин сивков
алексей леонков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Регулярные случаи перехода украинских военных на сторону России – это результат проходящей на Украине насильственной мобилизации и свидетельство того, что украинская пропаганда больше не работает, заявили РИА Новости эксперты. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на херсонском участке линии фронта регулярно фиксируются случаи перехода украинских военных на сторону России. "Это не происходит в массовом порядке, это происходит пока эпизодически. Тот факт, что это происходит, уже позитивный сдвиг, который говорит о том, что пропаганда уже не помогает", - считает доктор военных наук Константин Сивков. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил тенденцию результатом "насильственной мобилизации", которая происходит на Украине. "Люди, попадая на фронт и зная, что за спиной у них стоят заградотряды более опытных бойцов ВСУ, понимают, что у них есть два выхода: либо погибнуть непонятно за что, либо при первой же возможности сдаться нашим войскам", - сказал он. Вдобавок у некоторых солдат есть "личные счеты" к существующему киевскому режиму, именно поэтому они "вливаются" в подразделения российских войск, заметил собеседник.
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, константин сивков, алексей леонков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Константин Сивков, Алексей Леонков, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:11 01.02.2023
 
Эксперты объяснили, почему украинские солдаты переходят на сторону России

Эксперты связали переход украинских солдат на сторону России с насильственной мобилизацией

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Регулярные случаи перехода украинских военных на сторону России – это результат проходящей на Украине насильственной мобилизации и свидетельство того, что украинская пропаганда больше не работает, заявили РИА Новости эксперты.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на херсонском участке линии фронта регулярно фиксируются случаи перехода украинских военных на сторону России.
"Это не происходит в массовом порядке, это происходит пока эпизодически. Тот факт, что это происходит, уже позитивный сдвиг, который говорит о том, что пропаганда уже не помогает", - считает доктор военных наук Константин Сивков.
Военный эксперт Алексей Леонков объяснил тенденцию результатом "насильственной мобилизации", которая происходит на Украине. "Люди, попадая на фронт и зная, что за спиной у них стоят заградотряды более опытных бойцов ВСУ, понимают, что у них есть два выхода: либо погибнуть непонятно за что, либо при первой же возможности сдаться нашим войскам", - сказал он. Вдобавок у некоторых солдат есть "личные счеты" к существующему киевскому режиму, именно поэтому они "вливаются" в подразделения российских войск, заметил собеседник.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныКонстантин СивковАлексей ЛеонковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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