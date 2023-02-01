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Глава Польской православной церкви верит в уничтожение зла на Украине

Глава Польской православной церкви верит в уничтожение зла на Украине - РИА Новости, 01.02.2023

Глава Польской православной церкви верит в уничтожение зла на Украине

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва (Грыцуняк) в письме патриарху Московскому и всея Руси Кириллу выразил надежду на то, что зло на Украине, "разрушающее... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:16

2023-02-01T12:16

2023-02-01T12:16

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Митрополит Варшавский и всей Польши Савва (Грыцуняк) в письме патриарху Московскому и всея Руси Кириллу выразил надежду на то, что зло на Украине, "разрушающее божественный церковный организм, будет уничтожено Христом". Письмо направлено в 14-ю годовщину интронизации предстоятеля Русской церкви, его текст опубликован в среду на сайте РПЦ. Митрополит Савва отметил, что за время патриаршества Кирилла Русская православная церковь "воссияла духовным возрождением, служа примером для других". "Врагу веры не нравится церковная стабильность, он старается ее разрушить. То, что случилось на Украине, наглядно свидетельствует об этом. Однако Сила Божия велика, она непобедима. Глубоко верим, что зло, разрушающее божественный церковный организм, будет уничтожено победителем смерти и ада Христом. Молимся об этом нашему Спасителю", - написал митрополит Савва. Он пожелал патриарху Кириллу "обильной помощи Божией", здоровья и "всякого добра". Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении с 14-й годовщиной интронизации патриарха Кирилла отметил, что Церковь под его представительством делит с народом тяготы сложного времени.

https://ria.ru/20230125/primirenie-1847308649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

украина, польша, россия, русская православная церковь, польская православная церковь, ситуация вокруг упц