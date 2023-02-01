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Глава Польской православной церкви верит в уничтожение зла на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848914158.html
Глава Польской православной церкви верит в уничтожение зла на Украине
Глава Польской православной церкви верит в уничтожение зла на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Глава Польской православной церкви верит в уничтожение зла на Украине
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва (Грыцуняк) в письме патриарху Московскому и всея Руси Кириллу выразил надежду на то, что зло на Украине, "разрушающее... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:16
2023-02-01T12:16
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польская православная церковь
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Митрополит Варшавский и всей Польши Савва (Грыцуняк) в письме патриарху Московскому и всея Руси Кириллу выразил надежду на то, что зло на Украине, "разрушающее божественный церковный организм, будет уничтожено Христом". Письмо направлено в 14-ю годовщину интронизации предстоятеля Русской церкви, его текст опубликован в среду на сайте РПЦ. Митрополит Савва отметил, что за время патриаршества Кирилла Русская православная церковь "воссияла духовным возрождением, служа примером для других". "Врагу веры не нравится церковная стабильность, он старается ее разрушить. То, что случилось на Украине, наглядно свидетельствует об этом. Однако Сила Божия велика, она непобедима. Глубоко верим, что зло, разрушающее божественный церковный организм, будет уничтожено победителем смерти и ада Христом. Молимся об этом нашему Спасителю", - написал митрополит Савва. Он пожелал патриарху Кириллу "обильной помощи Божией", здоровья и "всякого добра". Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении с 14-й годовщиной интронизации патриарха Кирилла отметил, что Церковь под его представительством делит с народом тяготы сложного времени.
https://ria.ru/20230125/primirenie-1847308649.html
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украина, польша, россия, русская православная церковь, польская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Польша, Россия, Русская православная церковь, Польская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
12:16 01.02.2023
 
Глава Польской православной церкви верит в уничтожение зла на Украине

Польский митрополит Савва выразил надежду, что зло на Украине будет уничтожено

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкМитрополит Варшавский и всей Польши Савва
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Митрополит Варшавский и всей Польши Савва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Митрополит Варшавский и всей Польши Савва (Грыцуняк) в письме патриарху Московскому и всея Руси Кириллу выразил надежду на то, что зло на Украине, "разрушающее божественный церковный организм, будет уничтожено Христом".
Письмо направлено в 14-ю годовщину интронизации предстоятеля Русской церкви, его текст опубликован в среду на сайте РПЦ. Митрополит Савва отметил, что за время патриаршества Кирилла Русская православная церковь "воссияла духовным возрождением, служа примером для других".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 13:29Религия
Патриарх Кирилл призвал украинцев и русских к примирению
"Врагу веры не нравится церковная стабильность, он старается ее разрушить. То, что случилось на Украине, наглядно свидетельствует об этом. Однако Сила Божия велика, она непобедима. Глубоко верим, что зло, разрушающее божественный церковный организм, будет уничтожено победителем смерти и ада Христом. Молимся об этом нашему Спасителю", - написал митрополит Савва.
Он пожелал патриарху Кириллу "обильной помощи Божией", здоровья и "всякого добра".
Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении с 14-й годовщиной интронизации патриарха Кирилла отметил, что Церковь под его представительством делит с народом тяготы сложного времени.
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