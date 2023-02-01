https://ria.ru/20230201/ukraina-1848877385.html

СМИ назвали страну, которую НАТО активно вовлекает в конфликт с Россией

СМИ назвали страну, которую НАТО активно вовлекает в конфликт с Россией - РИА Новости, 01.02.2023

СМИ назвали страну, которую НАТО активно вовлекает в конфликт с Россией

Североатлантический альянс стремится все глубже затянуть Южную Корею в "пучину" украинского конфликта, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:51

2023-02-01T10:51

2023-02-01T11:52

украина

южная корея

россия

сергей лавров

дмитрий песков

нато

политика

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс стремится все глубже затянуть Южную Корею в "пучину" украинского конфликта, пишет китайское издание Global Times."Поскольку Южная Корея имеет относительно развитую и продуктивную промышленность, НАТО настойчиво призывает Сеул усилить военную помощь Киеву и даже рассмотреть возможность прямого экспорта оружия", — говорится в статье.По мнению автора, таким образом организация пытается "оплести своими щупальцами" весь Азиатско-Тихоокеанский регион."Альянс стремится превратиться из региональной организации в глобальную, и всеми силами призывает своих главных партнеров в регионе — Японию и Южную Корею — активно участвовать в противостоянии на Украине", — пишет издание.По мнению автора материала, Штаты полагают, что, "затянув Южную Корею в европейский военный конфликт, они смогут полноправно вмешиваться в споры и конфликты в Восточной Азии под видом справедливой международной организации".При этом, как считает обозреватель, это очень опасный шаг, который ставит весь мир на грань вооруженного конфликта.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848853632.html

https://ria.ru/20230201/flot-1848860660.html

украина

южная корея

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, южная корея, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, политика