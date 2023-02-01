Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали страну, которую НАТО активно вовлекает в конфликт с Россией - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848877385.html
СМИ назвали страну, которую НАТО активно вовлекает в конфликт с Россией
СМИ назвали страну, которую НАТО активно вовлекает в конфликт с Россией - РИА Новости, 01.02.2023
СМИ назвали страну, которую НАТО активно вовлекает в конфликт с Россией
Североатлантический альянс стремится все глубже затянуть Южную Корею в "пучину" украинского конфликта, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:51
2023-02-01T11:52
украина
южная корея
россия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848666651_0:285:2736:1824_1920x0_80_0_0_024be0a8df4404d3061ce82f33e8f51b.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс стремится все глубже затянуть Южную Корею в "пучину" украинского конфликта, пишет китайское издание Global Times."Поскольку Южная Корея имеет относительно развитую и продуктивную промышленность, НАТО настойчиво призывает Сеул усилить военную помощь Киеву и даже рассмотреть возможность прямого экспорта оружия", — говорится в статье.По мнению автора, таким образом организация пытается "оплести своими щупальцами" весь Азиатско-Тихоокеанский регион."Альянс стремится превратиться из региональной организации в глобальную, и всеми силами призывает своих главных партнеров в регионе — Японию и Южную Корею — активно участвовать в противостоянии на Украине", — пишет издание.По мнению автора материала, Штаты полагают, что, "затянув Южную Корею в европейский военный конфликт, они смогут полноправно вмешиваться в споры и конфликты в Восточной Азии под видом справедливой международной организации".При этом, как считает обозреватель, это очень опасный шаг, который ставит весь мир на грань вооруженного конфликта.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848853632.html
https://ria.ru/20230201/flot-1848860660.html
украина
южная корея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848666651_342:381:2265:1824_1920x0_80_0_0_b8a019a1c99192595f354031507e709e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, южная корея, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, политика
Украина, Южная Корея, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Политика
10:51 01.02.2023 (обновлено: 11:52 01.02.2023)
 
СМИ назвали страну, которую НАТО активно вовлекает в конфликт с Россией

Global Times: НАТО стремится к глобальному влиянию и втягивает Сеул в конфликт на Украине

© AFP 2023 / YVES HERMANОфицер службы безопасности с собакой перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Офицер службы безопасности с собакой перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / YVES HERMAN
Офицер службы безопасности с собакой перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс стремится все глубже затянуть Южную Корею в "пучину" украинского конфликта, пишет китайское издание Global Times.
"Поскольку Южная Корея имеет относительно развитую и продуктивную промышленность, НАТО настойчиво призывает Сеул усилить военную помощь Киеву и даже рассмотреть возможность прямого экспорта оружия", — говорится в статье.
По мнению автора, таким образом организация пытается "оплести своими щупальцами" весь Азиатско-Тихоокеанский регион.
"Альянс стремится превратиться из региональной организации в глобальную, и всеми силами призывает своих главных партнеров в регионе — Японию и Южную Корею — активно участвовать в противостоянии на Украине", — пишет издание.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 09:04
СМИ: Орбан усомнился в том, что Украина останется суверенным государством
По мнению автора материала, Штаты полагают, что, "затянув Южную Корею в европейский военный конфликт, они смогут полноправно вмешиваться в споры и конфликты в Восточной Азии под видом справедливой международной организации".
При этом, как считает обозреватель, это очень опасный шаг, который ставит весь мир на грань вооруженного конфликта.

"Такая политика не только затягивает украинский кризис, но и усиливает напряженность между странами НАТО и Россией", — подытожил автор.

Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных.
Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
Вид на здание МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 09:39
Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ
 
УкраинаЮжная КореяРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала