https://ria.ru/20230201/ukraina-1848876831.html

В Варшаве назвали вооружение Украины F-16 слишком сложным мероприятием

В Варшаве назвали вооружение Украины F-16 слишком сложным мероприятием - РИА Новости, 01.02.2023

В Варшаве назвали вооружение Украины F-16 слишком сложным мероприятием

Вооружение Украины истребителями F-16 слишком сложное мероприятие, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:50

2023-02-01T10:50

2023-02-01T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

f-16

нато

украина

польша

ситуация в днр и лнр

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Варшава, 1 фев – РИА Новости. Вооружение Украины истребителями F-16 слишком сложное мероприятие, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа. "На сегодняшний день такой темы нет, если говорить об оперативных действиях, а прежде всего, о политических решениях", - сказал Очепа, отметив, что у украинских властей есть "длинный список ожиданий, который они постоянно согласовывают с союзниками". Говоря об истребителях F-16, он отметил, что "это не вопрос передачи вооружения". "Это не автоматы, которые можно просто дать кому-то в руки", - считает Очепа. Польский замминистра пояснил, что обучение пилотов на данном самолете длится очень долго. "Много месяцев. Если сократить, то, думаю, может быть, шесть месяцев. Но это в очень срочном режиме. В нормальном режиме это значительно дольше", - сказал он. "Кроме того, нужна инфраструктура, логистика", - добавил он. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Во вторник замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Варшава на данный момент не ведет переговоров о передаче Украине истребителей F-16. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848756132.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, f-16, нато, украина, польша, ситуация в днр и лнр