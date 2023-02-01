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В Варшаве назвали вооружение Украины F-16 слишком сложным мероприятием - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848876831.html
В Варшаве назвали вооружение Украины F-16 слишком сложным мероприятием
В Варшаве назвали вооружение Украины F-16 слишком сложным мероприятием - РИА Новости, 01.02.2023
В Варшаве назвали вооружение Украины F-16 слишком сложным мероприятием
Вооружение Украины истребителями F-16 слишком сложное мероприятие, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:50
2023-02-01T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
f-16
нато
украина
польша
ситуация в днр и лнр
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Варшава, 1 фев – РИА Новости. Вооружение Украины истребителями F-16 слишком сложное мероприятие, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа. "На сегодняшний день такой темы нет, если говорить об оперативных действиях, а прежде всего, о политических решениях", - сказал Очепа, отметив, что у украинских властей есть "длинный список ожиданий, который они постоянно согласовывают с союзниками". Говоря об истребителях F-16, он отметил, что "это не вопрос передачи вооружения". "Это не автоматы, которые можно просто дать кому-то в руки", - считает Очепа. Польский замминистра пояснил, что обучение пилотов на данном самолете длится очень долго. "Много месяцев. Если сократить, то, думаю, может быть, шесть месяцев. Но это в очень срочном режиме. В нормальном режиме это значительно дольше", - сказал он. "Кроме того, нужна инфраструктура, логистика", - добавил он. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Во вторник замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Варшава на данный момент не ведет переговоров о передаче Украине истребителей F-16. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848756132.html
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в мире, f-16, нато, украина, польша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, F-16, НАТО, Украина, Польша, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:50 01.02.2023
 
В Варшаве назвали вооружение Украины F-16 слишком сложным мероприятием

Минобороны Польши назвало вооружение Украины F-16 слишком сложным мероприятием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкИстребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве. Архивное фото
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Варшава, 1 фев – РИА Новости. Вооружение Украины истребителями F-16 слишком сложное мероприятие, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа.
"На сегодняшний день такой темы нет, если говорить об оперативных действиях, а прежде всего, о политических решениях", - сказал Очепа, отметив, что у украинских властей есть "длинный список ожиданий, который они постоянно согласовывают с союзниками". Говоря об истребителях F-16, он отметил, что "это не вопрос передачи вооружения". "Это не автоматы, которые можно просто дать кому-то в руки", - считает Очепа.
Французский истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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Для Франции нет табу по поставкам Украине истребителей, заявил министр
Польский замминистра пояснил, что обучение пилотов на данном самолете длится очень долго. "Много месяцев. Если сократить, то, думаю, может быть, шесть месяцев. Но это в очень срочном режиме. В нормальном режиме это значительно дольше", - сказал он. "Кроме того, нужна инфраструктура, логистика", - добавил он.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
Во вторник замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Варшава на данный момент не ведет переговоров о передаче Украине истребителей F-16.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреF-16НАТОУкраинаПольшаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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