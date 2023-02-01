https://ria.ru/20230201/ukraina-1848875905.html

Запад не пойдет на обсуждение ядерного статуса Украины, считает эксперт

Запад не пойдет на обсуждение ядерного статуса Украины, считает эксперт - РИА Новости, 01.02.2023

Запад не пойдет на обсуждение ядерного статуса Украины, считает эксперт

Желание посла Украины в Германии Алексея Макеева начать дискуссию о ядерном статусе Украины является популистским и направлено на привлечение внимания к... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:43

2023-02-01T10:43

2023-02-01T10:43

украина

россия

киев

александр гусев (государственный служащий)

российская академия наук

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Желание посла Украины в Германии Алексея Макеева начать дискуссию о ядерном статусе Украины является популистским и направлено на привлечение внимания к собственной персоне, на Западе понимают, что Украина никогда не станет ядерной державой, поэтому никогда не пойдут на такую авантюру, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Ранее Макеев в интервью Deutsche Welle* заявил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, но оговорился, что у него нет "готового предложения", как это могло бы выглядеть. "Там есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что никакого ядерного оружия у Украины не будет. Запад не пойдет на эту авантюру, потому что это может привести только к ядерной войне, а они не самоубийцы и понимают, что с Россией в такие игры играть нельзя", - сказал Гусев. По мнению эксперта, желание Макеева - "абсолютно беспочвенное" и является "популистским заявлением", которое направлено на "привлечение дополнительного внимания к своей персоне". "За подобного рода заявлениями ничего не стоит, они направлены на собственные эмоциональные всплески. Человеку нужно как-то обозначить свое присутствие", - резюмировал Гусев. В июне 2022 года экс-глава МИД, экс-министр обороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский утверждал, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие. Позднее, уже в августе, представитель российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Александр Трофимов сообщил, что обретение Киевом ядерного оружия нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО и грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия. При этом замглавы делегации РФ на этой Обзорной конференции Андрей Белоусов отмечал, что обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны - его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность. В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20230201/putin-1848870085.html

https://ria.ru/20230130/dolg-1848259836.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848853632.html

украина

россия

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украина, россия, киев, александр гусев (государственный служащий), российская академия наук