https://ria.ru/20230201/ukraina-1848875442.html
В Германии объяснили невозможность победы Украины над Россией
В Германии объяснили невозможность победы Украины над Россией - РИА Новости, 01.02.2023
В Германии объяснили невозможность победы Украины над Россией
Победа Украины с каждым днем становится все менее вероятной, написал в своей статье для издания Die Welt обозреватель Кристоф Шильц."У украинской армии... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:43
2023-02-01T10:43
2023-02-01T11:43
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Победа Украины с каждым днем становится все менее вероятной, написал в своей статье для издания Die Welt обозреватель Кристоф Шильц."У украинской армии заканчиваются люди и материальные средства, противник лучше приспосабливается и имеет больше запасов. Неудивительно, что западные дипломаты сейчас все чаще говорят о прекращении огня", — указал он. Автор также отметил, что выход Украины победителем из этого конфликта практически невозможен. При этом, по его мнению, Запад страдает своеобразным самосдерживанием и поддерживает Украину только так, чтобы ей не пришлось немедленно капитулировать. "Логика западных лиц, принимающих решения, такова: чем более мощное, смертоносное и точное оружие поставляется, тем выше риск "побочного" эффекта", — подчеркнул обозреватель. В конце статьи автор пришел к выводу, что приверженность Запада сейчас сводится к быстрому прекращению огня.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230201/krym-1848854452.html
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в мире, украина, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия
10:43 01.02.2023 (обновлено: 11:43 01.02.2023)
В Германии объяснили невозможность победы Украины над Россией
Автор Die Welt Шильц: победа Украины с каждым днем становится все менее вероятной
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Победа Украины с каждым днем становится все менее вероятной, написал в своей статье для издания Die Welt
обозреватель Кристоф Шильц.
"У украинской армии заканчиваются люди и материальные средства, противник лучше приспосабливается и имеет больше запасов. Неудивительно, что западные дипломаты сейчас все чаще говорят о прекращении огня", — указал он.
Автор также отметил, что выход Украины победителем из этого конфликта практически невозможен.
"Победа означает отвоевание всех занятых территорий, в том числе Крыма. Но с сегодняшней точки зрения и в данных обстоятельствах — а это означает прежде всего отсутствие поддержки со стороны Запада (планов по захвату Крыма. — Прим. ред.) — это невозможно", — пишет Шильц.
При этом, по его мнению, Запад страдает своеобразным самосдерживанием и поддерживает Украину только так, чтобы ей не пришлось немедленно капитулировать.
"Логика западных лиц, принимающих решения, такова: чем более мощное, смертоносное и точное оружие поставляется, тем выше риск "побочного" эффекта", — подчеркнул обозреватель.
В конце статьи автор пришел к выводу, что приверженность Запада сейчас сводится к быстрому прекращению огня.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.