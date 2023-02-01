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СМИ: Орбан усомнился в том, что Украина останется суверенным государством - РИА Новости, 01.02.2023
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СМИ: Орбан усомнился в том, что Украина останется суверенным государством
СМИ: Орбан усомнился в том, что Украина останется суверенным государством - РИА Новости, 01.02.2023
СМИ: Орбан усомнился в том, что Украина останется суверенным государством
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, пишет Politico. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:04
2023-02-01T10:16
в мире
венгрия
украина
россия
виктор орбан
петер сийярто
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, пишет Politico.По мнению политика, Киев проиграет, поскольку время на стороне Москвы.При этом Орбан назвал Украину "ничейной землей" и отметил, что она "превратилась в Афганистан"."Я думаю, он говорит это, потому что считает, что на самом деле так думают многие европейцы, — и он ожидает, что Европа в конечном итоге не поддержит Украину", — приводит издание слова бывшего депутата национального собрания Венгрии Жужанны Селеньи.По ее словам, венгерское правительство делало ставку на быстрое разрешение конфликта и надеялось, что Венгрия выиграет от поддержания своих отношений с Россией.В то время как большинство западных стран перешли к военной поддержке Киева, Будапешт настаивает на остановке военных действий, указал автор статьи.Как подчеркивает сам Орбан, Венгрия с самого начала настаивала на мире и отказывалась посылать оружие Украине, так как не желает участвовать в конфликте ни на чьей стороне.В начале марта прошлого года венгерский парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружения на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатскую область, в которой живут этнические венгры, так как поставки оружия через ее территорию стали бы законной военной целью России.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html
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в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Путин
09:04 01.02.2023 (обновлено: 10:16 01.02.2023)
 
СМИ: Орбан усомнился в том, что Украина останется суверенным государством

Politico: премьер Венгрии Орбан усомнился в будущем Украины как суверенного государства

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, пишет Politico.
По мнению политика, Киев проиграет, поскольку время на стороне Москвы.
При этом Орбан назвал Украину "ничейной землей" и отметил, что она "превратилась в Афганистан".
"Я думаю, он говорит это, потому что считает, что на самом деле так думают многие европейцы, — и он ожидает, что Европа в конечном итоге не поддержит Украину", — приводит издание слова бывшего депутата национального собрания Венгрии Жужанны Селеньи.
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Европе предложили новую цель в войне с Россией
По ее словам, венгерское правительство делало ставку на быстрое разрешение конфликта и надеялось, что Венгрия выиграет от поддержания своих отношений с Россией.

"Некоторые, очевидно, думали, что Венгрия станет своего рода мостом между Россией и остальной Европой и в то же время получит торговые и другие выгоды", — предположила она.

В то время как большинство западных стран перешли к военной поддержке Киева, Будапешт настаивает на остановке военных действий, указал автор статьи.
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Европа должна Украине денег
Как подчеркивает сам Орбан, Венгрия с самого начала настаивала на мире и отказывалась посылать оружие Украине, так как не желает участвовать в конфликте ни на чьей стороне.
"Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня и начались переговоры", — заявил политик в минувшую пятницу.
В начале марта прошлого года венгерский парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружения на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатскую область, в которой живут этнические венгры, так как поставки оружия через ее территорию стали бы законной военной целью России.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
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Сравнение основных боевых танков России и НАТО
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