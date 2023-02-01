https://ria.ru/20230201/ukraina-1848853632.html

СМИ: Орбан усомнился в том, что Украина останется суверенным государством

СМИ: Орбан усомнился в том, что Украина останется суверенным государством - РИА Новости, 01.02.2023

СМИ: Орбан усомнился в том, что Украина останется суверенным государством

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, пишет Politico. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:04

2023-02-01T09:04

2023-02-01T10:16

в мире

венгрия

украина

россия

виктор орбан

петер сийярто

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, пишет Politico.По мнению политика, Киев проиграет, поскольку время на стороне Москвы.При этом Орбан назвал Украину "ничейной землей" и отметил, что она "превратилась в Афганистан"."Я думаю, он говорит это, потому что считает, что на самом деле так думают многие европейцы, — и он ожидает, что Европа в конечном итоге не поддержит Украину", — приводит издание слова бывшего депутата национального собрания Венгрии Жужанны Селеньи.По ее словам, венгерское правительство делало ставку на быстрое разрешение конфликта и надеялось, что Венгрия выиграет от поддержания своих отношений с Россией.В то время как большинство западных стран перешли к военной поддержке Киева, Будапешт настаивает на остановке военных действий, указал автор статьи.Как подчеркивает сам Орбан, Венгрия с самого начала настаивала на мире и отказывалась посылать оружие Украине, так как не желает участвовать в конфликте ни на чьей стороне.В начале марта прошлого года венгерский парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружения на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатскую область, в которой живут этнические венгры, так как поставки оружия через ее территорию стали бы законной военной целью России.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html

https://ria.ru/20230130/dolg-1848259836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин