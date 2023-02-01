09:04 01.02.2023 (обновлено: 10:16 01.02.2023)
СМИ: Орбан усомнился в том, что Украина останется суверенным государством
Politico: премьер Венгрии Орбан усомнился в будущем Украины как суверенного государства
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, пишет Politico.
При этом Орбан назвал Украину "ничейной землей" и отметил, что она "превратилась в Афганистан".
"Я думаю, он говорит это, потому что считает, что на самом деле так думают многие европейцы, — и он ожидает, что Европа в конечном итоге не поддержит Украину", — приводит издание слова бывшего депутата национального собрания Венгрии Жужанны Селеньи.
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По ее словам, венгерское правительство делало ставку на быстрое разрешение конфликта и надеялось, что Венгрия выиграет от поддержания своих отношений с Россией.
"Некоторые, очевидно, думали, что Венгрия станет своего рода мостом между Россией и остальной Европой и в то же время получит торговые и другие выгоды", — предположила она.
В то время как большинство западных стран перешли к военной поддержке Киева, Будапешт настаивает на остановке военных действий, указал автор статьи.
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Как подчеркивает сам Орбан, Венгрия с самого начала настаивала на мире и отказывалась посылать оружие Украине, так как не желает участвовать в конфликте ни на чьей стороне.
"Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня и начались переговоры", — заявил политик в минувшую пятницу.
В начале марта прошлого года венгерский парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружения на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатскую область, в которой живут этнические венгры, так как поставки оружия через ее территорию стали бы законной военной целью России.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.