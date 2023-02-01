https://ria.ru/20230201/ukraina-1848849633.html

МИД призвал международные организации повлиять на Киев в ситуации с УПЦ

МИД призвал международные организации повлиять на Киев в ситуации с УПЦ - РИА Новости, 01.02.2023

МИД призвал международные организации повлиять на Киев в ситуации с УПЦ

Москва призывает международные правозащитные организации повлиять на Киев, чтобы обеспечить нормальное функционирование Украинской православной церкви, заявил в РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T08:23

2023-02-01T08:23

2023-02-01T09:48

религия

украина

россия

украинская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва призывает международные правозащитные организации повлиять на Киев, чтобы обеспечить нормальное функционирование Украинской православной церкви, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. "Призываем международные правозащитные организации оказать влияние на зарвавшиеся киевские власти и обеспечить нормальное функционирование канонической православной церкви на Украине", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что Москва намерена решительно поднимать эту тему и требовать от киевского режима соблюдения своих обязательств на различных международных площадках. Ранее Ватикан в ходе встречи с представителями канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осудил преследования на религиозной почве на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) УПЦ. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е годы – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины". Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ. Позже Владимир Зеленский заявил о приостановлении гражданства ряда представителей духовенства УПЦ. Читайте полный текст интервью Геннадия Аскальдовича >>

https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html

https://ria.ru/20230117/khramy-1845606171.html

https://ria.ru/20221225/raskol-1841091741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация вокруг упц