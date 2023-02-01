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МИД призвал международные организации повлиять на Киев в ситуации с УПЦ - РИА Новости, 01.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848849633.html
МИД призвал международные организации повлиять на Киев в ситуации с УПЦ
МИД призвал международные организации повлиять на Киев в ситуации с УПЦ - РИА Новости, 01.02.2023
МИД призвал международные организации повлиять на Киев в ситуации с УПЦ
Москва призывает международные правозащитные организации повлиять на Киев, чтобы обеспечить нормальное функционирование Украинской православной церкви, заявил в РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T08:23
2023-02-01T09:48
религия
украина
россия
украинская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва призывает международные правозащитные организации повлиять на Киев, чтобы обеспечить нормальное функционирование Украинской православной церкви, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. "Призываем международные правозащитные организации оказать влияние на зарвавшиеся киевские власти и обеспечить нормальное функционирование канонической православной церкви на Украине", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что Москва намерена решительно поднимать эту тему и требовать от киевского режима соблюдения своих обязательств на различных международных площадках. Ранее Ватикан в ходе встречи с представителями канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осудил преследования на религиозной почве на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) УПЦ. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е годы – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины". Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ. Позже Владимир Зеленский заявил о приостановлении гражданства ряда представителей духовенства УПЦ. Читайте полный текст интервью Геннадия Аскальдовича &gt;&gt;
https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html
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украина, россия, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация вокруг УПЦ
08:23 01.02.2023 (обновлено: 09:48 01.02.2023)
 
МИД призвал международные организации повлиять на Киев в ситуации с УПЦ

Посол МИД Аскальдович: Москва просит международные организации повлиять на Киев из-за УПЦ

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва призывает международные правозащитные организации повлиять на Киев, чтобы обеспечить нормальное функционирование Украинской православной церкви, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
"Призываем международные правозащитные организации оказать влияние на зарвавшиеся киевские власти и обеспечить нормальное функционирование канонической православной церкви на Украине", - заявил дипломат.
Рождественская служба ПЦУ в Успенском соборе Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Религия
"Может пролиться кровь". Киев понял, как решить наболевший вопрос
Он подчеркнул, что Москва намерена решительно поднимать эту тему и требовать от киевского режима соблюдения своих обязательств на различных международных площадках.
Ранее Ватикан в ходе встречи с представителями канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осудил преследования на религиозной почве на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) УПЦ.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е годы – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины". Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
Сотрудники СБУ во время обысков на объектах канонической Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 23:55Религия
На Украине захватили 129 храмов УПЦ в 2022 году, сообщили в РПЦ
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ. Позже Владимир Зеленский заявил о приостановлении гражданства ряда представителей духовенства УПЦ.
Читайте полный текст интервью Геннадия Аскальдовича >>
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