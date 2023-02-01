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Сбежавший от призыва в украинскую армию уклонист заблудился в горах
Сбежавший от призыва в украинскую армию уклонист заблудился в горах - РИА Новости, 01.02.2023
Сбежавший от призыва в украинскую армию уклонист заблудился в горах
Сбежавший от призыва в вооруженные силы Украины уклонист заблудился в горах и был задержан пограничниками, сообщила в среду госпогранслужба страны. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:52
2023-02-01T18:52
2023-02-01T18:52
специальная военная операция на украине
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словакия
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сбежавший от призыва в вооруженные силы Украины уклонист заблудился в горах и был задержан пограничниками, сообщила в среду госпогранслужба страны. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Мужчина пытался незаконно пробраться на территорию Словакии. Он шел пешком по проложенному заранее маршруту, однако потерял ориентировку и заблудился в горах. Как только нашел связь, позвонил по телефону "102". Полицейские немедленно сообщили пограничникам" - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. По информации ведомства, задержанному оказали медицинскую помощь, "теперь он предстанет перед судом".
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в мире, словакия, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Сбежавший от призыва в украинскую армию уклонист заблудился в горах
Госпогранслужба Украины: сбежавший от призыва в ВСУ уклонист заблудился в горах