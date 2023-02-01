https://ria.ru/20230201/ugledar-1848924675.html
В Донецке рассказали, почему замедлилось наступление в Угледаре
В Донецке рассказали, почему замедлилось наступление в Угледаре - РИА Новости, 01.02.2023
В Донецке рассказали, почему замедлилось наступление в Угледаре
Наступление российских вооруженных сил в районе Угледара замедлилось, но не остановилось, штурм города затрудняет наличие там двух шахт, сообщил советник врио... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:53
2023-02-01T12:53
2023-02-01T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
угледар
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Наступление российских вооруженных сил в районе Угледара замедлилось, но не остановилось, штурм города затрудняет наличие там двух шахт, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что касается наступления на угледарском направлении, оно не остановилось, оно просто замедлило свои темпы. Ежедневно ведется работа - прежде всего артиллерии - по укрепрайонам противника. Мы должны понимать, что город является частью большой промзоны, и наличие двух шахт затрудняет штурмовые действия. Поэтому наступление лишь замедлило темпы для того, чтобы сберечь нашу живую силу", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, сейчас линия фронта в республике достаточно растянута, но можно выделить два направления, где идут самые активные боевые действия: артемовское и угледарское. Как сообщил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, угледар
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Угледар
В Донецке рассказали, почему замедлилось наступление в Угледаре
Советник Пушилина Гагин: наступление в Угледаре замедлилось из-за двух шахт в черте города