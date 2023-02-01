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Посол Уганды надеется на решение проблем с транзакциями с Россией
Посол Уганды надеется на решение проблем с транзакциями с Россией - РИА Новости, 01.02.2023
Посол Уганды надеется на решение проблем с транзакциями с Россией
Посол Уганды в Москве Мозес Кизиге выразил надежду, что проблемы с банковскими переводами между Россией и странами Африки будут урегулированы в ходе саммита... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:37
2023-02-01T12:37
2023-02-01T12:39
россия
уганда
африка
экономика
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посол Уганды в Москве Мозес Кизиге выразил надежду, что проблемы с банковскими переводами между Россией и странами Африки будут урегулированы в ходе саммита Россия - Африка в июле. "Сейчас есть некоторые проблемы с переводом денежных средств из России в Уганду, однако мы работаем над тем, чтобы эти проблемы решились. В любом случае я надеюсь, что во время российско-африканского саммита в июле этого года эти проблемы будут окончательно урегулированы", - сказал он в ходе инвестиционной конференции "Африканский путь" в Торгово-промышленной палате в Москве.
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россия, уганда, африка, экономика, в мире
Россия, Уганда, Африка, Экономика, В мире
12:37 01.02.2023 (обновлено: 12:39 01.02.2023)
Посол Уганды надеется на решение проблем с транзакциями с Россией
Посол Уганды надеется на решение проблем с транзакциями в ходе саммита Россия — Африка