https://ria.ru/20230201/uekhavshie-1849052629.html

В Совбезе заявили, что уехавшие из России подставили ей подножку

В Совбезе заявили, что уехавшие из России подставили ей подножку - РИА Новости, 01.02.2023

В Совбезе заявили, что уехавшие из России подставили ей подножку

Являясь гражданином России, человек имеет не только права, но и обязанности, и покинувшие страну из-за частичной мобилизации подставили Родине подножку, заявил... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:04

2023-02-01T18:04

2023-02-01T18:04

специальная военная операция на украине

безопасность

совет безопасности рф

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Являясь гражданином России, человек имеет не только права, но и обязанности, и покинувшие страну из-за частичной мобилизации подставили Родине подножку, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. "Специальная военная операция высветила людей — кто подставит Родине плечо, а кто — подножку. Имена и тех, и других теперь известны", - сказал он в интервью "Российской газете". Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых территорий и дальнейшего наступления. Ряды ВС РФ пополнили 300 тысяч граждан, а более 830 тысяч россиян, работающих на предприятиях оборонки и ряда социально значимых сфер, были освобождены от призыва, отмечал министр. "Трудно даже предположить, как можно жить с позором беглеца. Мобилизация показала, что некоторые граждане знают только свои права, но не имеют представления об обязанностях. Привыкли требовать от государства только блага, но даже мысли не допускают о взаимности, чтобы откликнуться на призыв Родины", - отметил Мухитов. По его словам, каждый бросающий свою страну предает ее память в глазах тех, кто проливал за нее кровь. "Изменяют тем, чьи родные сложили за нее головы, и тем, кто сейчас воюет и спасает ее ценой собственной жизни. В их глазах эти люди — беглецы и дезертиры. Если он любит свою страну, пусть делает ее лучше, трудится, борется за нее, но не бежит", - добавил Мухитов.

https://ria.ru/20230116/emigranty-1844741022.html

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, совет безопасности рф, россия, частичная мобилизация в россии