https://ria.ru/20230201/uekhavshie-1849052629.html
В Совбезе заявили, что уехавшие из России подставили ей подножку
В Совбезе заявили, что уехавшие из России подставили ей подножку - РИА Новости, 01.02.2023
В Совбезе заявили, что уехавшие из России подставили ей подножку
Являясь гражданином России, человек имеет не только права, но и обязанности, и покинувшие страну из-за частичной мобилизации подставили Родине подножку, заявил... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:04
2023-02-01T18:04
2023-02-01T18:04
специальная военная операция на украине
безопасность
совет безопасности рф
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Являясь гражданином России, человек имеет не только права, но и обязанности, и покинувшие страну из-за частичной мобилизации подставили Родине подножку, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. "Специальная военная операция высветила людей — кто подставит Родине плечо, а кто — подножку. Имена и тех, и других теперь известны", - сказал он в интервью "Российской газете". Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых территорий и дальнейшего наступления. Ряды ВС РФ пополнили 300 тысяч граждан, а более 830 тысяч россиян, работающих на предприятиях оборонки и ряда социально значимых сфер, были освобождены от призыва, отмечал министр. "Трудно даже предположить, как можно жить с позором беглеца. Мобилизация показала, что некоторые граждане знают только свои права, но не имеют представления об обязанностях. Привыкли требовать от государства только блага, но даже мысли не допускают о взаимности, чтобы откликнуться на призыв Родины", - отметил Мухитов. По его словам, каждый бросающий свою страну предает ее память в глазах тех, кто проливал за нее кровь. "Изменяют тем, чьи родные сложили за нее головы, и тем, кто сейчас воюет и спасает ее ценой собственной жизни. В их глазах эти люди — беглецы и дезертиры. Если он любит свою страну, пусть делает ее лучше, трудится, борется за нее, но не бежит", - добавил Мухитов.
https://ria.ru/20230116/emigranty-1844741022.html
https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет безопасности рф, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Частичная мобилизация в России
В Совбезе заявили, что уехавшие из России подставили ей подножку
Совбез напомнил покинувшим Россию, что у ее жителей есть не только права, но и обязанности
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Являясь гражданином России, человек имеет не только права, но и обязанности, и покинувшие страну из-за частичной мобилизации подставили Родине подножку, заявил
помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
"Специальная военная операция высветила людей — кто подставит Родине плечо, а кто — подножку. Имена и тех, и других теперь известны", - сказал он в интервью "Российской газете".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу
сообщал, что частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых территорий и дальнейшего наступления. Ряды ВС РФ пополнили 300 тысяч граждан, а более 830 тысяч россиян, работающих на предприятиях оборонки и ряда социально значимых сфер, были освобождены от призыва, отмечал министр.
"Трудно даже предположить, как можно жить с позором беглеца. Мобилизация показала, что некоторые граждане знают только свои права, но не имеют представления об обязанностях. Привыкли требовать от государства только блага, но даже мысли не допускают о взаимности, чтобы откликнуться на призыв Родины", - отметил Мухитов.
По его словам, каждый бросающий свою страну предает ее память в глазах тех, кто проливал за нее кровь. "Изменяют тем, чьи родные сложили за нее головы, и тем, кто сейчас воюет и спасает ее ценой собственной жизни. В их глазах эти люди — беглецы и дезертиры. Если он любит свою страну, пусть делает ее лучше, трудится, борется за нее, но не бежит", - добавил Мухитов.