https://ria.ru/20230201/ubiystvo-1848963711.html

В Германии арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерок

В Германии арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерок - РИА Новости, 01.02.2023

В Германии арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерок

Полиция в немецком городе Швебиш-Халль, расположенном в земле Баден-Вюртемберг, арестовала мужчину, предположительно, убившего трех пенсионерок, сообщила газета РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:32

2023-02-01T14:32

2023-02-01T14:40

в мире

баден-вюртемберг

германия

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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Полиция в немецком городе Швебиш-Халль, расположенном в земле Баден-Вюртемберг, арестовала мужчину, предположительно, убившего трех пенсионерок, сообщила газета Bild. Как уточнил в интервью изданию старший прокурор Харальд Люстиг, жертвами всегда были пожилые дамы, а преступления всегда происходили по средам. Уточняется, что мужчину арестовали по адресу, расположенному поблизости от первых двух мест преступления. Уточняется, что мужчину подозревают в совершении убийства в октябре 2020 года 94-летней наследницы пивоваренного завода, а также в 2022 году, в 200 метрах от места первого преступления, 77-летней вдовы. Кроме того, в прошлую среду 89-летняя одинокая пенсионерка была найдена мертвой в своей квартире под Швебиш-Халлем в коммуне Михельбах-на-Бильце.

https://ria.ru/20211007/ubiytsa-1753484888.html

баден-вюртемберг

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, баден-вюртемберг, германия