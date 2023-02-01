https://ria.ru/20230201/ubiystvo-1848963711.html
В Германии арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерок
В Германии арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерок - РИА Новости, 01.02.2023
В Германии арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерок
Полиция в немецком городе Швебиш-Халль, расположенном в земле Баден-Вюртемберг, арестовала мужчину, предположительно, убившего трех пенсионерок, сообщила газета РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:32
2023-02-01T14:32
2023-02-01T14:40
в мире
баден-вюртемберг
германия
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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Полиция в немецком городе Швебиш-Халль, расположенном в земле Баден-Вюртемберг, арестовала мужчину, предположительно, убившего трех пенсионерок, сообщила газета Bild. Как уточнил в интервью изданию старший прокурор Харальд Люстиг, жертвами всегда были пожилые дамы, а преступления всегда происходили по средам. Уточняется, что мужчину арестовали по адресу, расположенному поблизости от первых двух мест преступления. Уточняется, что мужчину подозревают в совершении убийства в октябре 2020 года 94-летней наследницы пивоваренного завода, а также в 2022 году, в 200 метрах от места первого преступления, 77-летней вдовы. Кроме того, в прошлую среду 89-летняя одинокая пенсионерка была найдена мертвой в своей квартире под Швебиш-Халлем в коммуне Михельбах-на-Бильце.
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РИА Новости
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в мире, баден-вюртемберг, германия
В мире, Баден-Вюртемберг, Германия
14:32 01.02.2023 (обновлено: 14:40 01.02.2023)
В Германии арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерок
Bild: подозреваемого в убийстве трех пенсионерок по средам задержали в Германии во вторник
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости.
Полиция в немецком городе Швебиш-Халль, расположенном в земле Баден-Вюртемберг, арестовала мужчину, предположительно, убившего трех пенсионерок, сообщила газета Bild
.
Как уточнил в интервью изданию старший прокурор Харальд Люстиг, жертвами всегда были пожилые дамы, а преступления всегда происходили по средам.
"Во вторник, 31 января, около 16.00 наконец-то был пойман серийный убийца, предположительно, убивший трех пенсионерок", - сообщило издание со ссылкой на правоохранителей.
Уточняется, что мужчину арестовали по адресу, расположенному поблизости от первых двух мест преступления.
Уточняется, что мужчину подозревают в совершении убийства в октябре 2020 года 94-летней наследницы пивоваренного завода, а также в 2022 году, в 200 метрах от места первого преступления, 77-летней вдовы. Кроме того, в прошлую среду 89-летняя одинокая пенсионерка была найдена мертвой в своей квартире под Швебиш-Халлем в коммуне Михельбах-на-Бильце.