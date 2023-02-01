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Жителя Тулы заподозрили в убийстве пасынка из-за залитого водой пола - РИА Новости, 01.02.2023
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Жителя Тулы заподозрили в убийстве пасынка из-за залитого водой пола
Жителя Тулы заподозрили в убийстве пасынка из-за залитого водой пола - РИА Новости, 01.02.2023
Жителя Тулы заподозрили в убийстве пасынка из-за залитого водой пола
Житель Тулы задержан по подозрению в том, что до смерти избил шестилетнего пасынка после того, как тот баловался и залил водой пол в ванной, сообщил РИА Новости РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:13
2023-02-01T14:13
происшествия
тула
тульская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Житель Тулы задержан по подозрению в том, что до смерти избил шестилетнего пасынка после того, как тот баловался и залил водой пол в ванной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. СУСК России по Тульской области сообщает, что в среду следователям поступило сообщение об обнаружении тела малолетнего ребенка 2016 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве. "По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан отчим, в ближайшее время он будет доставлен в следственное управление для проведения с ним следственных действий", - говорится в сообщении СУСК. Кроме того, следователи проверят условия жизни и воспитания несовершеннолетних, проживающих в данной семье. По данным региональной прокуратуры, тело ребенка было найдено утром в среду в квартире в Туле. "Установлено, что на момент происшествия в квартире находились отчим ребенка, мать ребенка, 1992 года рождения, а также четверо других детей. Отчим после вызова скорой помощи спешно покинул квартиру, однако был задержан", - информирует прокуратура. По данным УМВД по Тульской области, отчима задержали сотрудники полиции. Вводился план "Перехват". "В результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции недалеко от места происшествия был задержан мужчина 1988 года рождения", - сообщает полиция. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что утром отчим купал детей, и шестилетний пасынок баловался и залил пол водой. "После ванны отчим вывел мальчика на кухню и избил", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230118/srok-1845738642.html
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тула
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происшествия, тула, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тула, Тульская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
14:13 01.02.2023
 
Жителя Тулы заподозрили в убийстве пасынка из-за залитого водой пола

Жителя Тулы заподозрили в том, что он избил до смерти шестилетнего пасынка за мокрый пол

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Житель Тулы задержан по подозрению в том, что до смерти избил шестилетнего пасынка после того, как тот баловался и залил водой пол в ванной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
СУСК России по Тульской области сообщает, что в среду следователям поступило сообщение об обнаружении тела малолетнего ребенка 2016 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве. "По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан отчим, в ближайшее время он будет доставлен в следственное управление для проведения с ним следственных действий", - говорится в сообщении СУСК. Кроме того, следователи проверят условия жизни и воспитания несовершеннолетних, проживающих в данной семье.
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По данным региональной прокуратуры, тело ребенка было найдено утром в среду в квартире в Туле. "Установлено, что на момент происшествия в квартире находились отчим ребенка, мать ребенка, 1992 года рождения, а также четверо других детей. Отчим после вызова скорой помощи спешно покинул квартиру, однако был задержан", - информирует прокуратура.
По данным УМВД по Тульской области, отчима задержали сотрудники полиции. Вводился план "Перехват". "В результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции недалеко от места происшествия был задержан мужчина 1988 года рождения", - сообщает полиция.
Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что утром отчим купал детей, и шестилетний пасынок баловался и залил пол водой. "После ванны отчим вывел мальчика на кухню и избил", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияТулаТульская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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