https://ria.ru/20230201/tvitter-1849050237.html

Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети

Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети - РИА Новости, 01.02.2023

Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новый владелец Twitter Илон Маск искусственно снижает популярность официальных страниц украинских РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:58

2023-02-01T17:58

2023-02-01T17:59

в мире

украина

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михаил подоляк

илон маск

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технологии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новый владелец Twitter Илон Маск искусственно снижает популярность официальных страниц украинских властей в соцсети. Подоляк обвинил Маска в "пессимизации" (процессе, обратном оптимизации) страниц соцсети, связанных с Украиной. "Илон, может хватит пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком все очевидно", - написал Подоляк в Twitter. В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20230121/mask-1846413287.html

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в мире, украина, киев, михаил подоляк, илон маск, twitter, технологии