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Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети - РИА Новости, 01.02.2023
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Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети
Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети - РИА Новости, 01.02.2023
Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новый владелец Twitter Илон Маск искусственно снижает популярность официальных страниц украинских РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:58
2023-02-01T17:59
в мире
украина
киев
михаил подоляк
илон маск
twitter
технологии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новый владелец Twitter Илон Маск искусственно снижает популярность официальных страниц украинских властей в соцсети. Подоляк обвинил Маска в "пессимизации" (процессе, обратном оптимизации) страниц соцсети, связанных с Украиной. "Илон, может хватит пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком все очевидно", - написал Подоляк в Twitter. В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, украина, киев, михаил подоляк, илон маск, twitter, технологии
В мире, Украина, Киев, Михаил Подоляк, Илон Маск, Twitter, Технологии
17:58 01.02.2023 (обновлено: 17:59 01.02.2023)
 
Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети

Подоляк: Twitter и Маск умышлено занижают численность аудитории страниц украинских властей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новый владелец Twitter Илон Маск искусственно снижает популярность официальных страниц украинских властей в соцсети.
Подоляк обвинил Маска в "пессимизации" (процессе, обратном оптимизации) страниц соцсети, связанных с Украиной.
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"Илон, может хватит пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком все очевидно", - написал Подоляк в Twitter.
В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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В миреУкраинаКиевМихаил ПодолякИлон МаскTwitterТехнологии
 
 
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