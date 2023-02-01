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Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети
Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети - РИА Новости, 01.02.2023
Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новый владелец Twitter Илон Маск искусственно снижает популярность официальных страниц украинских РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:58
2023-02-01T17:58
2023-02-01T17:59
в мире
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михаил подоляк
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twitter
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новый владелец Twitter Илон Маск искусственно снижает популярность официальных страниц украинских властей в соцсети. Подоляк обвинил Маска в "пессимизации" (процессе, обратном оптимизации) страниц соцсети, связанных с Украиной. "Илон, может хватит пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком все очевидно", - написал Подоляк в Twitter. В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, украина, киев, михаил подоляк, илон маск, twitter, технологии
В мире, Украина, Киев, Михаил Подоляк, Илон Маск, Twitter, Технологии
17:58 01.02.2023 (обновлено: 17:59 01.02.2023)
Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети
Подоляк: Twitter и Маск умышлено занижают численность аудитории страниц украинских властей