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ВС России уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ
ВС России уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023
ВС России уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ
Российские авиация и артиллерия уничтожили цеха предприятия в Шостке Сумской области Украины, которые делали артиллерийские боеприпасы для украинских военных,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:55
2023-02-01T14:55
2023-02-01T14:55
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили цеха предприятия в Шостке Сумской области Украины, которые делали артиллерийские боеприпасы для украинских военных, заявили в среду в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что в целом оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение 88 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 131 районе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили цеха, производившие боеприпасы для ВСУ в Сумской области