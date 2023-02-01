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ВС России уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ

ВС России уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023

ВС России уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ

Российские авиация и артиллерия уничтожили цеха предприятия в Шостке Сумской области Украины, которые делали артиллерийские боеприпасы для украинских военных,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:55

2023-02-01T14:55

2023-02-01T14:55

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили цеха предприятия в Шостке Сумской области Украины, которые делали артиллерийские боеприпасы для украинских военных, заявили в среду в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что в целом оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение 88 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 131 районе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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сумская область, украина, вооруженные силы украины, россия