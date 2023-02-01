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Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 01.02.2023
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Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР
Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 01.02.2023
Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР
Судьи из ЦАР в рамках расследования покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого отправились в столицу Того город Ломе, откуда, вероятно, пришла посылка с... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:58
2023-02-01T15:58
в мире
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того
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Судьи из ЦАР в рамках расследования покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого отправились в столицу Того город Ломе, откуда, вероятно, пришла посылка с взрывным устройством, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции республики. Ранее источник в полиции ЦАР сообщил РИА Новости, что правоохранители проверяют, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления. "Миссия, состоящая из нескольких судей, отправилась в Ломе в рамках судебного сотрудничества, чтобы обменяться и поделиться необходимой информацией", - заявил источник. В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством.
https://ria.ru/20230201/pokushenie-1848991954.html
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в мире, цар, того
В мире, ЦАР, Того
15:58 01.02.2023
 
Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР

Судьи из ЦАР для расследования покушения на главу Русского дома Сытого посетят Того

© РИА НовостиНа месте взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
На месте взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
На месте взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Судьи из ЦАР в рамках расследования покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого отправились в столицу Того город Ломе, откуда, вероятно, пришла посылка с взрывным устройством, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции республики.
Ранее источник в полиции ЦАР сообщил РИА Новости, что правоохранители проверяют, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления.
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
Вчера, 15:33
В ЦАР задержали подозреваемых в покушении на главу Русского дома
"Миссия, состоящая из нескольких судей, отправилась в Ломе в рамках судебного сотрудничества, чтобы обменяться и поделиться необходимой информацией", - заявил источник.
В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством.
Данные об отправителе посылки со взрывным устройством, которую получил глава Русского дома в ЦАР
16 декабря 2022, 17:18
Стали известны подробности о посылке для главы Русского дома в ЦАР
 
В миреЦАРТого
 
 
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