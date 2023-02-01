https://ria.ru/20230201/tsar-1848998930.html

Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР

Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 01.02.2023

Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР

Судьи из ЦАР в рамках расследования покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого отправились в столицу Того город Ломе, откуда, вероятно, пришла посылка с... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:58

2023-02-01T15:58

2023-02-01T15:58

в мире

цар

того

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Судьи из ЦАР в рамках расследования покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого отправились в столицу Того город Ломе, откуда, вероятно, пришла посылка с взрывным устройством, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции республики. Ранее источник в полиции ЦАР сообщил РИА Новости, что правоохранители проверяют, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления. "Миссия, состоящая из нескольких судей, отправилась в Ломе в рамках судебного сотрудничества, чтобы обменяться и поделиться необходимой информацией", - заявил источник. В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством.

https://ria.ru/20230201/pokushenie-1848991954.html

https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839248442.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, цар, того