https://ria.ru/20230201/tsar-1848998930.html
Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР
Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 01.02.2023
Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР
Судьи из ЦАР в рамках расследования покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого отправились в столицу Того город Ломе, откуда, вероятно, пришла посылка с... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:58
2023-02-01T15:58
2023-02-01T15:58
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Судьи из ЦАР в рамках расследования покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого отправились в столицу Того город Ломе, откуда, вероятно, пришла посылка с взрывным устройством, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции республики. Ранее источник в полиции ЦАР сообщил РИА Новости, что правоохранители проверяют, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления. "Миссия, состоящая из нескольких судей, отправилась в Ломе в рамках судебного сотрудничества, чтобы обменяться и поделиться необходимой информацией", - заявил источник. В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством.
https://ria.ru/20230201/pokushenie-1848991954.html
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839248442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, того
Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР
Судьи из ЦАР для расследования покушения на главу Русского дома Сытого посетят Того
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Судьи из ЦАР в рамках расследования покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого отправились в столицу Того город Ломе, откуда, вероятно, пришла посылка с взрывным устройством, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции республики.
Ранее источник в полиции ЦАР сообщил РИА Новости, что правоохранители проверяют, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления.
"Миссия, состоящая из нескольких судей, отправилась в Ломе в рамках судебного сотрудничества, чтобы обменяться и поделиться необходимой информацией", - заявил источник.
В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством.