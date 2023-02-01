https://ria.ru/20230201/tort-1848393384.html

Международный день десерта: лучшие сладкие рецепты со всего мира

Международный день десерта: лучшие сладкие рецепты со всего мира - РИА Новости, 01.02.2023

Международный день десерта: лучшие сладкие рецепты со всего мира

В первый день февраля во всем мире отмечают День десерта. Шеф-повара и кондитеры российских ресторанов поделились с РИА Новости фирменными рецептами тортов из... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T08:00

2023-02-01T08:00

2023-02-01T08:03

туризм

еда - туризм

рецепты

гастрономия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754615702_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c8db549b238f4fe88f6d9c418889e74b.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Ольга Кабанова. В первый день февраля во всем мире отмечают День десерта. Шеф-повара и кондитеры российских ресторанов поделились с РИА Новости фирменными рецептами тортов из разных стран. Медовик а-ля рюс с клюквой от шеф-повара ресторана «Ткемали» Романа Зайнитдинова Ингредиенты:Тесто:Мука — 450 граммов;Сода — 1 чайная ложка;Яйцо — 6 граммов;Сахар — 100 граммов;Масло — 145 граммов;Мед — 190 граммов;Крем:Сметана, жирность не менее 30%, — 650 граммов;Сливки 33% — 250 граммов;Сахарная пудра — 150 граммов;Клюквенный джем — 200 граммов.Приготовление:Масло с медом растопить: они должны немного покипеть. Яйца взбить с сахаром. Муку смешать с содой и имбирем. Горячую масляную смесь аккуратно ввести в яичную, не прекращая мешать. Перелить обратно в сотейник и поставить на огонь. Всыпать муку в два приема и заварить тесто. Важно: хорошо заваренное тесто не липнет к пергаменту при раскатке.Нарезать пергамент нужного размера. Раскатать теплое тесто между листами от середины к краям, придавая нужную форму. Должно получиться восемь-десять коржей. Выпекать при 160 градусах по семь минут, сразу же вырезать по нужной форме. Обрезки пробить в большом блендере в крошку. ​Взбить все ингредиенты для крема.Коржи промазать кремом и клюквенным джемом. Выдержать в форме в холодильнике 12 часов. Посыпать готовый торт крошкой и украсить ягодами.Бриошь по-французски с томлеными яблоками и карамелью от шеф-повара ресторана МО Сергея КузнецоваИнгредиенты:Бриошь — 1 штука.Пропитка для бриоши:Сливки — 600 граммов;Молоко — 250 граммов;Сахар — 200 граммов;Яйцо — 5 штук.Томленые яблоки:Яблоки — 120 граммов;Сливочное масло — 10 граммов;Сахар — 10 граммов.Крем:Маскарпоне — 30 граммов;Сыр креметте — 30 граммов;Сахарная пудра — 10 граммов.Карамель:Сахар — 100 граммов;Сливки — 40 граммов.Приготовление:Для пропитки смешать яйца, сахар, молоко, сливки. Взбить блендером и залить слайсы бриоши. Оставить на ночь.Очистить яблоки, разрезать на дольки и томить на сливочном масле вместе с сахаром пять минут.Для карамели в сковороде растопить сахар — три-четыре минуты до карамельной консистенции, влить сливки и перемешать до однородности. Остудить.Для сливочного крема смешать маскарпоне с сыром креметте и сахарной пудрой, взбить блендером до пышности.Пропитанные слайсы бриоши обжарить по одной минуте с каждой стороны. Выложить на тарелку с теплыми яблоками и сливочным кремом. Полить карамелью.Ореховый пирог по-американски от шеф-повара ресторана Maroon Владимира Богожавца Ингредиенты:Песочный корж:Мука — 560 граммов;Миндальная мука — 150 граммов;Яйцо — 3 штуки;Сливочное масло — 300 граммов + 85 граммов;Ванилин — 1 грамм;Сахарная пудра — 185 граммов.Ореховая начинка:Сахар — 305 граммов;Мед — 150 граммов;Сливочное масло — 150 граммов;Сливки — 75 граммов;Грецкий орех — 200 граммов;Миндаль — 150 граммов;Яйца — 5 штук.Приготовление:Для песочного теста сливочное масло (300 граммов) взбить с сахаром и яйцами, довести венчиком или миксером до пышной массы. Добавить просеянную муку. Выпекать в форме при температуре 180 градусов 15 минут. Тесто пропустить через блендер вместе со сливочным маслом (85 граммов) и поставить в форме в холодильник.Для ореховой начинки необходимо карамелизировать сахар. Положить в получившуюся массу мед, и все проварить. Затем добавить сливочное масло и сливки, растопить. Пока смесь остывает, взбить до пышности яйца. Отправить их в смесь вместе с раздробленными орехами.В форму из песочного теста выложить ореховую начинку, сверху — 24 цельных грецких ореха без скорлупы. Запекать в духовке при 170 градусов в течение часа.Французский "Наполеон" от шеф-кондитера ресторана D.O.M. Назгуль Абиковой Ингредиенты:Крем Наполеон (рецепт ниже) — 700 граммов;Тесто слоеное — 200 граммов;Сахарная пудра — 50 граммов.Заварной крем:Сливки 33% — 250 миллилитров;Молоко — 250 миллилитров;Ванильный стручок — 1 штука;Сахар — 150 граммов;Желток — 100 граммов;Крахмал — 45 граммов.Крем "Наполеон":Заварной крем — 500 граммов;Сливки 33% — 170 миллилитров.Приготовление:Для заварного крема сливки, молоко с ванильным стручком довести до кипения. В отдельной чаше смешать желтки, сахар и крахмал, добавить молочно-ванильную смесь. Стручок убрать, перемешать. Вернуть молочно-яичную смесь в сотейник, заварить до густоты. Охладить.Для крема "Наполеон" сливки взбить венчиком до мягких пиков, смешать с заварным.Слоеное тесто выпечь до готовности в духовке, часть разломать до состояния крошки. Коржи порезать на шесть равных кусков, слоями выложить крем, сверху посыпать крошкой из слоеного теста с сахарной пудрой.Сметанник по-русски от шеф-кондитера ресторана Rocky2 Эллы КурашовойИнгредиенты:Коржи:Яйцо — 4 штуки;Сахар — 200 граммов;Творог мягкий — 200 граммов;Курага — 50 граммов;Кунжут — 10 граммов;Мука — 100 граммов;Разрыхлитель — 6 граммов;Масло сливочное — 100 граммов.Сметанный крем:Сметана 30% — 250 граммов;Сливки 35% — 250 граммов;Сахар — 90 граммов;Ваниль стручковая — 1 штука.Приготовление:Миндаль запечь в духовке при 160 градусов восемь минут. Кунжут — при такой же температуре до золотого цвета. Порезать кубиками курагу. Желток отделить от белка, взбить с сахаром в миксере. Добавить мягкое сливочное масло, творог, довести до однородности. Муку просеять, перемешать с массой, высыпать рубленые орехи, кунжут и курагу. Взбить белок с солью, перемешать с тестом. Коржи намазать тонким слоем и выпекать при температуре 165 градусов восемь-десять минут.Сметану, сливки, сахар и семена ванили взбить венчиком в миксере. Каждый корж промазать кремом. Сверху украсить тертым или рубленым шоколадом и ягодами малины. Готовому торту дать возможность настояться не менее восьми часов.Французский яблочный тарт татен с бузиной от шеф-кондитера ресторана BURO.TSUM Юлии Посаженниковой Ингредиенты:Начинка:Яблочные слайсы — 50 граммов;Яблоки печеные — 200 граммов;Сироп бузины — 50 граммов;Тростниковый сахар — 10 граммов;Слоеное тесто — 200 граммов;Сахарная пудра — 20 граммов.Печеные яблоки:Яблоки — 350 граммов;Сахар — 30 граммов;Масло сливочное — 15 граммов.Сироп:Вода — 240 миллилитров;Сахар — 120 граммов;Пектин — 10 граммов;Фреш лимона — 40 миллилитров;Масло сливочное — 40 граммов;Ликер бузины — 100 миллилитров.Подача (на порцию):Яблочный тарт татен с бузиной — 100 граммов;Тесто слоеное основа готовая — 20 граммов;Сахар тростниковый — 5 граммов.Приготовление:Вырезать круги по 12 сантиметров из слоеного теста, выложить на противень. Накрыть сверху другим противнем. Выпекать при 200 градусах шесть минут. Снять верхний противень. Тесто посыпать сахарной пудрой. Поставить в духовку еще на шесть-десять минут — до румяности.Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину, порезать на небольшие кусочки. Форму 20 сантиметров смазать маслом, выложить яблоки, посыпать сахаром. Накрыть фольгой. Выпекать при 180 градусах 20 минут.Для сиропа бузины все ингредиенты смешать, довести до кипения.Яблоки нарезать тонкими слайсами. Кольцо 12 сантиметров обернуть фольгой. Посыпать дно формы тростниковым сахаром. Выложить кусочки «чешуей» на дно. Сверху — печеные яблоки, залить сиропом с бузиной. Выпекать при 180 градусах 30 минут. Остудить. Вынуть из формы, разрезать пополам.Тарт татен поместить на слоеное тесто, покрыть сахаром и обжечь в духовке под грилем до карамельной корочки. Выложить на тарелку. Приятного аппетита!

https://ria.ru/20230122/supy-1846033631.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

еда - туризм, рецепты, гастрономия