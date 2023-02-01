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На Урале задержали агентов Киева, совершавших теракты на железной дороге - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/terakty-1848872803.html
На Урале задержали агентов Киева, совершавших теракты на железной дороге
На Урале задержали агентов Киева, совершавших теракты на железной дороге - РИА Новости, 01.02.2023
На Урале задержали агентов Киева, совершавших теракты на железной дороге
В Свердловской области силовики задержали трех россиян, подозреваемых в подготовке терактов на железнодорожных объектах, сообщил центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:34
2023-02-01T14:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
свердловская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловская железная дорога
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Свердловской области силовики задержали трех россиян, подозреваемых в подготовке терактов на железнодорожных объектах, сообщил центр общественных связей ФСБ."Задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов", — говорится в пресс-релизе.Один из задержанных на видео признался в поджоге электрощитовых на путях.Как утверждается, при обысках у мужчин изъяли "орудия совершения преступлений", символику неназванного украинского националистического вооруженного формирования , а также электронные схемы расположения объектов Свердловской железной дороги (филиал РЖД). Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Содействие террористической деятельности", предусматривающие от 12 лет до пожизненного заключения.
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россия
свердловская область
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4.7
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7 495 645-6601
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Кадры задержания украинских агентов за диверсию на железной дороге в Свердловской области
ФСБ опубликовала видео с задержанными на Урале украинскими агентами, они признались в поджоге электрощитовых на ж/д
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Свердловская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловская железная дорога
10:34 01.02.2023 (обновлено: 14:34 01.02.2023)
 
На Урале задержали агентов Киева, совершавших теракты на железной дороге

ФСБ задержала в Свердловской области трех россиян за подготовку терактов на ж/д путях

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Свердловской области силовики задержали трех россиян, подозреваемых в подготовке терактов на железнодорожных объектах, сообщил центр общественных связей ФСБ.
"Задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов", — говорится в пресс-релизе.
Один из задержанных на видео признался в поджоге электрощитовых на путях.
Как утверждается, при обысках у мужчин изъяли "орудия совершения преступлений", символику неназванного украинского националистического вооруженного формирования , а также электронные схемы расположения объектов Свердловской железной дороги (филиал РЖД).
Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Содействие террористической деятельности", предусматривающие от 12 лет до пожизненного заключения.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 12:26
В Подмосковье задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСвердловская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Свердловская железная дорога
 
 
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