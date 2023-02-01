https://ria.ru/20230201/terakty-1848872803.html

На Урале задержали агентов Киева, совершавших теракты на железной дороге

На Урале задержали агентов Киева, совершавших теракты на железной дороге - РИА Новости, 01.02.2023

На Урале задержали агентов Киева, совершавших теракты на железной дороге

В Свердловской области силовики задержали трех россиян, подозреваемых в подготовке терактов на железнодорожных объектах, сообщил центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:34

2023-02-01T10:34

2023-02-01T14:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

свердловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловская железная дорога

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Свердловской области силовики задержали трех россиян, подозреваемых в подготовке терактов на железнодорожных объектах, сообщил центр общественных связей ФСБ."Задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов", — говорится в пресс-релизе.Один из задержанных на видео признался в поджоге электрощитовых на путях.Как утверждается, при обысках у мужчин изъяли "орудия совершения преступлений", символику неназванного украинского националистического вооруженного формирования , а также электронные схемы расположения объектов Свердловской железной дороги (филиал РЖД). Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Содействие террористической деятельности", предусматривающие от 12 лет до пожизненного заключения.

https://ria.ru/20230130/zhd-1848366122.html

россия

свердловская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания украинских агентов за диверсию на железной дороге в Свердловской области ФСБ опубликовала видео с задержанными на Урале украинскими агентами, они признались в поджоге электрощитовых на ж/д 2023-02-01T10:34 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская железная дорога