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Появилось видео задержания на Урале украинских диверсантов - РИА Новости, 01.02.2023
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Появилось видео задержания на Урале украинских диверсантов
Появилось видео задержания на Урале украинских диверсантов - РИА Новости, 01.02.2023
Появилось видео задержания на Урале украинских диверсантов
Задержанные в Свердловской области украинские агенты признались в совершении теракта и поджоге электрощитовых на железной дороге, следует из опубликованного в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:31
2023-02-01T11:47
происшествия
свердловская область
фсб
россия
украина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Задержанные в Свердловской области украинские агенты признались в совершении теракта и поджоге электрощитовых на железной дороге, следует из опубликованного в среду видео ФСБ России.Один из задержанных признался на видео, что принес ущерб железной дороге, "совершив террористический акт".ФСБ России ранее в среду сообщило, что сотрудники службы задержали в Свердловской области трех украинских агентов, за деньги устраивавших теракты на железнодорожной инфраструктуре.
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свердловская область
россия
украина
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Кадры задержания украинских агентов за диверсию на железной дороге в Свердловской области
ФСБ опубликовала видео с задержанными на Урале украинскими агентами, они признались в поджоге электрощитовых на ж/д
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происшествия, свердловская область, фсб, россия, украина
Происшествия, Свердловская область, ФСБ, Россия, Украина
11:31 01.02.2023 (обновлено: 11:47 01.02.2023)
 
Появилось видео задержания на Урале украинских диверсантов

ФСБ опубликовала видео, где задержанные на Урале украинские агенты признались в теракте

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Задержанные в Свердловской области украинские агенты признались в совершении теракта и поджоге электрощитовых на железной дороге, следует из опубликованного в среду видео ФСБ России.
Один из задержанных признался на видео, что принес ущерб железной дороге, "совершив террористический акт".
"Задержан за поджог электрощитовых на ж/д путях. Сознаю, что это было со стороны Украины, нанес ущерб", - заявил другой задержанный.
ФСБ России ранее в среду сообщило, что сотрудники службы задержали в Свердловской области трех украинских агентов, за деньги устраивавших теракты на железнодорожной инфраструктуре.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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ПроисшествияСвердловская областьФСБРоссияУкраина
 
 
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