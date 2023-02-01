https://ria.ru/20230201/terakt-1848892286.html
Появилось видео задержания на Урале украинских диверсантов
Появилось видео задержания на Урале украинских диверсантов - РИА Новости, 01.02.2023
Появилось видео задержания на Урале украинских диверсантов
Задержанные в Свердловской области украинские агенты признались в совершении теракта и поджоге электрощитовых на железной дороге, следует из опубликованного в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:31
2023-02-01T11:31
2023-02-01T11:47
происшествия
свердловская область
фсб
россия
украина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Задержанные в Свердловской области украинские агенты признались в совершении теракта и поджоге электрощитовых на железной дороге, следует из опубликованного в среду видео ФСБ России.Один из задержанных признался на видео, что принес ущерб железной дороге, "совершив террористический акт".ФСБ России ранее в среду сообщило, что сотрудники службы задержали в Свердловской области трех украинских агентов, за деньги устраивавших теракты на железнодорожной инфраструктуре.
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свердловская область
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Кадры задержания украинских агентов за диверсию на железной дороге в Свердловской области
ФСБ опубликовала видео с задержанными на Урале украинскими агентами, они признались в поджоге электрощитовых на ж/д
2023-02-01T11:31
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, свердловская область, фсб, россия, украина
Происшествия, Свердловская область, ФСБ, Россия, Украина
11:31 01.02.2023 (обновлено: 11:47 01.02.2023)
Появилось видео задержания на Урале украинских диверсантов
ФСБ опубликовала видео, где задержанные на Урале украинские агенты признались в теракте