https://ria.ru/20230201/terakt-1848892286.html

Появилось видео задержания на Урале украинских диверсантов

Появилось видео задержания на Урале украинских диверсантов - РИА Новости, 01.02.2023

Появилось видео задержания на Урале украинских диверсантов

Задержанные в Свердловской области украинские агенты признались в совершении теракта и поджоге электрощитовых на железной дороге, следует из опубликованного в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:31

2023-02-01T11:31

2023-02-01T11:47

происшествия

свердловская область

фсб

россия

украина

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Задержанные в Свердловской области украинские агенты признались в совершении теракта и поджоге электрощитовых на железной дороге, следует из опубликованного в среду видео ФСБ России.Один из задержанных признался на видео, что принес ущерб железной дороге, "совершив террористический акт".ФСБ России ранее в среду сообщило, что сотрудники службы задержали в Свердловской области трех украинских агентов, за деньги устраивавших теракты на железнодорожной инфраструктуре.

https://ria.ru/20230130/zhd-1848366122.html

свердловская область

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания украинских агентов за диверсию на железной дороге в Свердловской области ФСБ опубликовала видео с задержанными на Урале украинскими агентами, они признались в поджоге электрощитовых на ж/д 2023-02-01T11:31 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, фсб, россия, украина