https://ria.ru/20230201/telo-1849089159.html
В Италии нашли тело убитой 23-летней украинки, пишут СМИ
В Италии нашли тело убитой 23-летней украинки, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
В Италии нашли тело убитой 23-летней украинки, пишут СМИ
Итальянские карабинеры нашли тело пропавшей 19 января украинки, по обвинению в убийстве которой арестован ее бывший сожитель, гражданин Молдавии, сообщает... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:02
2023-02-01T21:02
2023-02-01T21:02
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РИМ, 1 фев – РИА Новости. Итальянские карабинеры нашли тело пропавшей 19 января украинки, по обвинению в убийстве которой арестован ее бывший сожитель, гражданин Молдавии, сообщает газета la Repubblica. 23-летняя Яна Малайко проживала в провинции Мантуя в северной области Ломбардия. В начале января она рассталась с 34-летним Дмитрием Стратаном, с которым познакомилась тремя годами ранее. Причиной расставания стали постоянные ссоры и нежелание молодого человека найти работу. Стратан не смирился с разрывом и, согласно публикации Il Giorno, перешел к угрозам. Спустя два дня мужчину арестовали по обвинении в преднамеренном убийстве и сокрытии тела. От дачи показаний он отказался. Тело украинки нашли в сельской местности после нескольких дней поисков при участии команд кинологов с собаками и местных добровольцев.
https://ria.ru/20230201/milan-1848845671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, молдавия, ломбардия
В мире, Италия, Молдавия, Ломбардия
В Италии нашли тело убитой 23-летней украинки, пишут СМИ
la Repubblica: итальянские карабинеры нашли тело убитой 23-летней украинки