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В Италии нашли тело убитой 23-летней украинки, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
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В Италии нашли тело убитой 23-летней украинки, пишут СМИ
В Италии нашли тело убитой 23-летней украинки, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
В Италии нашли тело убитой 23-летней украинки, пишут СМИ
Итальянские карабинеры нашли тело пропавшей 19 января украинки, по обвинению в убийстве которой арестован ее бывший сожитель, гражданин Молдавии, сообщает... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:02
2023-02-01T21:02
в мире
италия
молдавия
ломбардия
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РИМ, 1 фев – РИА Новости. Итальянские карабинеры нашли тело пропавшей 19 января украинки, по обвинению в убийстве которой арестован ее бывший сожитель, гражданин Молдавии, сообщает газета la Repubblica. 23-летняя Яна Малайко проживала в провинции Мантуя в северной области Ломбардия. В начале января она рассталась с 34-летним Дмитрием Стратаном, с которым познакомилась тремя годами ранее. Причиной расставания стали постоянные ссоры и нежелание молодого человека найти работу. Стратан не смирился с разрывом и, согласно публикации Il Giorno, перешел к угрозам. Спустя два дня мужчину арестовали по обвинении в преднамеренном убийстве и сокрытии тела. От дачи показаний он отказался. Тело украинки нашли в сельской местности после нескольких дней поисков при участии команд кинологов с собаками и местных добровольцев.
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в мире, италия, молдавия, ломбардия
В мире, Италия, Молдавия, Ломбардия
21:02 01.02.2023
 
В Италии нашли тело убитой 23-летней украинки, пишут СМИ

la Repubblica: итальянские карабинеры нашли тело убитой 23-летней украинки

© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в медиабанкПолицейская машина на улице Милана
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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Полицейская машина на улице Милана. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 1 фев – РИА Новости. Итальянские карабинеры нашли тело пропавшей 19 января украинки, по обвинению в убийстве которой арестован ее бывший сожитель, гражданин Молдавии, сообщает газета la Repubblica.
23-летняя Яна Малайко проживала в провинции Мантуя в северной области Ломбардия. В начале января она рассталась с 34-летним Дмитрием Стратаном, с которым познакомилась тремя годами ранее. Причиной расставания стали постоянные ссоры и нежелание молодого человека найти работу. Стратан не смирился с разрывом и, согласно публикации Il Giorno, перешел к угрозам.
Спустя два дня мужчину арестовали по обвинении в преднамеренном убийстве и сокрытии тела. От дачи показаний он отказался. Тело украинки нашли в сельской местности после нескольких дней поисков при участии команд кинологов с собаками и местных добровольцев.
Сотрудник полиции в миланском метро - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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