https://ria.ru/20230201/telo-1849089159.html

В Италии нашли тело убитой 23-летней украинки, пишут СМИ

В Италии нашли тело убитой 23-летней украинки, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023

В Италии нашли тело убитой 23-летней украинки, пишут СМИ

Итальянские карабинеры нашли тело пропавшей 19 января украинки, по обвинению в убийстве которой арестован ее бывший сожитель, гражданин Молдавии, сообщает... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T21:02

2023-02-01T21:02

2023-02-01T21:02

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РИМ, 1 фев – РИА Новости. Итальянские карабинеры нашли тело пропавшей 19 января украинки, по обвинению в убийстве которой арестован ее бывший сожитель, гражданин Молдавии, сообщает газета la Repubblica. 23-летняя Яна Малайко проживала в провинции Мантуя в северной области Ломбардия. В начале января она рассталась с 34-летним Дмитрием Стратаном, с которым познакомилась тремя годами ранее. Причиной расставания стали постоянные ссоры и нежелание молодого человека найти работу. Стратан не смирился с разрывом и, согласно публикации Il Giorno, перешел к угрозам. Спустя два дня мужчину арестовали по обвинении в преднамеренном убийстве и сокрытии тела. От дачи показаний он отказался. Тело украинки нашли в сельской местности после нескольких дней поисков при участии команд кинологов с собаками и местных добровольцев.

https://ria.ru/20230201/milan-1848845671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, италия, молдавия, ломбардия