https://ria.ru/20230201/telenok-1849010144.html
Суд арестовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади
Суд арестовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади - РИА Новости, 01.02.2023
Суд арестовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади
Тверской суд Москвы назначил за неповиновение полиции 13 суток ареста гражданке США, гулявшей с теленком на Красной площади, передает РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:21
2023-02-01T16:21
2023-02-01T16:21
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил за неповиновение полиции 13 суток ареста гражданке США, гулявшей с теленком на Красной площади, передает РИА Новости. "Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП, и назначить наказание в виде 13 суток административного ареста", - огласил решение судья. Всего на девушку составили два протокола - по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивлении полиции). Ранее по первому протоколу ее оштрафовали на 20 тысяч рублей. Дей рассказала журналистам и суду, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на Авито, хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости. Полиция же сочла, что американка, "являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных", использовала "теленка в качестве наглядной агитации" и выкрикивала лозунг "животные - не еда", следовало из оглашенного судьей протокола. Проведение любых мероприятий на Красной площади запрещено, вдобавок Дей, как заявили в полиции, "оказала пассивное неповиновение": отказалась предъявлять документы и заходить в отдел. Американка утверждала, что выполнила все требования полицейских. "Я ни от чего не отказывалась. Когда сказали, что надо убрать животное, я сразу это сделала, я сделала абсолютно все, что они сказали. Может, они ошиблись и перепутали меня с другим человеком", - добавила она. Живет Дей в Реутове по туристической визе, не работает, по-русски говорит хорошо – выучила язык из интереса еще в школе в США, поведала она.
https://ria.ru/20230127/kommunalka-1847869670.html
https://ria.ru/20230125/narkotiki-1847310716.html
https://ria.ru/20230119/sablya-1846010430.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, реутов, сша, россия, москва, животные
Происшествия, Реутов, США, Россия, Москва, Животные
Суд арестовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади
Тверской суд арестовал на 13 суток американку Дей, выгуливавшую теленка на Красной площади
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил за неповиновение полиции 13 суток ареста гражданке США, гулявшей с теленком на Красной площади, передает РИА Новости.
"Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП, и назначить наказание в виде 13 суток административного ареста", - огласил решение судья.
Всего на девушку составили два протокола - по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивлении полиции). Ранее по первому протоколу ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Дей рассказала журналистам и суду, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на Авито
, хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости.
Полиция же сочла, что американка, "являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных", использовала "теленка в качестве наглядной агитации" и выкрикивала лозунг "животные - не еда", следовало из оглашенного судьей протокола.
Проведение любых мероприятий на Красной площади запрещено, вдобавок Дей, как заявили в полиции, "оказала пассивное неповиновение": отказалась предъявлять документы и заходить в отдел.
Американка утверждала, что выполнила все требования полицейских. "Я ни от чего не отказывалась. Когда сказали, что надо убрать животное, я сразу это сделала, я сделала абсолютно все, что они сказали. Может, они ошиблись и перепутали меня с другим человеком", - добавила она.
Живет Дей в Реутове
по туристической визе, не работает, по-русски говорит хорошо – выучила язык из интереса еще в школе в США
, поведала она.