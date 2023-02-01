https://ria.ru/20230201/telenok-1849010144.html

Суд арестовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади

Суд арестовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади - РИА Новости, 01.02.2023

Суд арестовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади

Тверской суд Москвы назначил за неповиновение полиции 13 суток ареста гражданке США, гулявшей с теленком на Красной площади, передает РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:21

2023-02-01T16:21

2023-02-01T16:21

происшествия

реутов

сша

россия

москва

животные

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил за неповиновение полиции 13 суток ареста гражданке США, гулявшей с теленком на Красной площади, передает РИА Новости. "Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП, и назначить наказание в виде 13 суток административного ареста", - огласил решение судья. Всего на девушку составили два протокола - по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивлении полиции). Ранее по первому протоколу ее оштрафовали на 20 тысяч рублей. Дей рассказала журналистам и суду, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на Авито, хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости. Полиция же сочла, что американка, "являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных", использовала "теленка в качестве наглядной агитации" и выкрикивала лозунг "животные - не еда", следовало из оглашенного судьей протокола. Проведение любых мероприятий на Красной площади запрещено, вдобавок Дей, как заявили в полиции, "оказала пассивное неповиновение": отказалась предъявлять документы и заходить в отдел. Американка утверждала, что выполнила все требования полицейских. "Я ни от чего не отказывалась. Когда сказали, что надо убрать животное, я сразу это сделала, я сделала абсолютно все, что они сказали. Может, они ошиблись и перепутали меня с другим человеком", - добавила она. Живет Дей в Реутове по туристической визе, не работает, по-русски говорит хорошо – выучила язык из интереса еще в школе в США, поведала она.

https://ria.ru/20230127/kommunalka-1847869670.html

https://ria.ru/20230125/narkotiki-1847310716.html

https://ria.ru/20230119/sablya-1846010430.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, реутов, сша, россия, москва, животные