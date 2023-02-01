https://ria.ru/20230201/telenok-1849003006.html
Теленок, которого выгуливали на Красной площади, оказался самкой
Теленок, которого выгуливали на Красной площади, оказался самкой - РИА Новости, 01.02.2023
Теленок, которого выгуливали на Красной площади, оказался самкой
Теленок, которого гражданка США выгуливала на Красной площади в Москве, оказался самкой, животное осмотрит ветеринар, сообщили РИА Новости в Центре реабилитации РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:06
2023-02-01T16:06
2023-02-01T16:06
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Теленок, которого гражданка США выгуливала на Красной площади в Москве, оказался самкой, животное осмотрит ветеринар, сообщили РИА Новости в Центре реабилитации диких животных. "Теленок, а вернее - это молодая тёлочка, которую выгуливали на Красной площади, поступила к нам, в центр реабилитации диких животных. Позже ее осмотрит ветеринар и будет понятно, здорово ли животное, пока главное, что находится в тепле и пьёт молоко", - рассказали в центре. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что накануне днем "гражданка США разгуливала с теленком на Красной площади". Позже Тверской суд Москвы оштрафовал гражданку США на 20 тысяч рублей. Девушке грозило до 15 суток ареста. Алисия Дей рассказала журналистам и суду, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на Авито, хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости. Полиция же сочла, что американка, "являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных", использовала "теленка в качестве наглядной агитации". Она выкрикивала лозунг "животные - не еда", следовало из оглашенного судьей протокола. Также на девушку составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (сопротивление полиции).
https://ria.ru/20230124/zhivoder-1847019940.html
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сша, москва, капремонт в москве
США, Москва, Капремонт в Москве
Теленок, которого выгуливали на Красной площади, оказался самкой
Теленок, которого выгуливали на Красной площади, оказался самкой, его осмотрит ветеринар
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Теленок, которого гражданка США выгуливала на Красной площади в Москве, оказался самкой, животное осмотрит ветеринар, сообщили РИА Новости в Центре реабилитации диких животных.
"Теленок, а вернее - это молодая тёлочка, которую выгуливали на Красной площади, поступила к нам, в центр реабилитации диких животных. Позже ее осмотрит ветеринар и будет понятно, здорово ли животное, пока главное, что находится в тепле и пьёт молоко", - рассказали в центре.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что накануне днем "гражданка США разгуливала с теленком на Красной площади".
Позже Тверской суд Москвы оштрафовал гражданку США на 20 тысяч рублей. Девушке грозило до 15 суток ареста.
Алисия Дей рассказала журналистам и суду, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на Авито
, хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости.
Полиция же сочла, что американка, "являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных", использовала "теленка в качестве наглядной агитации". Она выкрикивала лозунг "животные - не еда", следовало из оглашенного судьей протокола.
Также на девушку составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (сопротивление полиции).