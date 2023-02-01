https://ria.ru/20230201/telenok-1848971799.html
Суд оштрафовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади
Суд оштрафовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади - РИА Новости, 01.02.2023
Суд оштрафовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданку США, выгуливавшую теленка на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:50
2023-02-01T14:50
2023-02-01T14:50
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданку США, выгуливавшую теленка на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам), и назначить наказание в виде административного штрафа 20 тысяч рублей", - огласил решение судья. Девушке грозило до 15 суток ареста. Дей рассказала журналистам и суду, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на Авито, хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости. Полиция же сочла, что американка, "являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных", использовала "теленка в качестве наглядной агитации" и выкрикивала лозунг "животные - не еда", следовало из оглашенного судьей протокола. Также на девушку составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (сопротивление полиции). Теленка отвезли в реабилитационный центр для животных, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, сша, россия, животные
Происшествия, Москва, США, Россия, Животные
Суд оштрафовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади
Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей американку Дей, выгуливавшую теленка на Красной площади
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданку США, выгуливавшую теленка на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам), и назначить наказание в виде административного штрафа 20 тысяч рублей", - огласил решение судья.
Девушке грозило до 15 суток ареста.
Дей рассказала журналистам и суду, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на Авито
, хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости.
Полиция же сочла, что американка, "являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных", использовала "теленка в качестве наглядной агитации" и выкрикивала лозунг "животные - не еда", следовало из оглашенного судьей протокола.
Также на девушку составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (сопротивление полиции).
Теленка отвезли в реабилитационный центр для животных, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.