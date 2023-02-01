https://ria.ru/20230201/telenok-1848971799.html

Суд оштрафовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади

Суд оштрафовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади - РИА Новости, 01.02.2023

Суд оштрафовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданку США, выгуливавшую теленка на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:50

2023-02-01T14:50

2023-02-01T14:50

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сша

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животные

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданку США, выгуливавшую теленка на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам), и назначить наказание в виде административного штрафа 20 тысяч рублей", - огласил решение судья. Девушке грозило до 15 суток ареста. Дей рассказала журналистам и суду, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на Авито, хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости. Полиция же сочла, что американка, "являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных", использовала "теленка в качестве наглядной агитации" и выкрикивала лозунг "животные - не еда", следовало из оглашенного судьей протокола. Также на девушку составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (сопротивление полиции). Теленка отвезли в реабилитационный центр для животных, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

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https://ria.ru/20230124/oskorblenie-1847141769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, сша, россия, животные