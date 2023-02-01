https://ria.ru/20230201/telenok-1848958370.html

Полиция сочла прогулку американки с теленком акцией против потребления мяса

Полиция сочла прогулку американки с теленком акцией против потребления мяса - РИА Новости, 01.02.2023

Полиция сочла прогулку американки с теленком акцией против потребления мяса

Гражданка США Алисия Дей выгуливала теленка на Красной площади под лозунгом "животные – не еда", сама она вегетарианка, сказано в полицейском протоколе,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:13

2023-02-01T14:13

2023-02-01T14:50

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гражданка США Алисия Дей выгуливала теленка на Красной площади под лозунгом "животные – не еда", сама она вегетарианка, сказано в полицейском протоколе, озвученном в Тверском суде Москвы. Суд рассматривает два административных протокола на девушку, которую накануне задержали на Красной площади, куда она пришла с теленком. "Гражданка США, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества "Лобное место", используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг "животные - не еда", - огласил протокол судья. Девушка возразила, что никаких лозунгов не выкрикивала и общественно-политических целей не преследовала. "Я не кричала, я просто гуляла с ним. Потом я хотела отвезти его в денник в Кирове. Там уже есть моя корова, я надеялась, они подружатся, но я хотела, чтобы сначала она посмотрела на свою страну", - пояснила Дей. Журналистам американка рассказала, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на Авито. Теленка отвезли в реабилитационный центр для животных, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По каждому из протоколов – о несанкционированной акции, помешавшей пешеходам, и сопротивлении полиции – Дей грозит до 15 суток ареста.

https://ria.ru/20221101/vegany-1828162724.html

https://ria.ru/20200206/1564373452.html

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киров

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сша, москва, киров, авито