https://ria.ru/20230201/telenok-1848958370.html
Полиция сочла прогулку американки с теленком акцией против потребления мяса
Полиция сочла прогулку американки с теленком акцией против потребления мяса - РИА Новости, 01.02.2023
Полиция сочла прогулку американки с теленком акцией против потребления мяса
Гражданка США Алисия Дей выгуливала теленка на Красной площади под лозунгом "животные – не еда", сама она вегетарианка, сказано в полицейском протоколе,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:13
2023-02-01T14:13
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гражданка США Алисия Дей выгуливала теленка на Красной площади под лозунгом "животные – не еда", сама она вегетарианка, сказано в полицейском протоколе, озвученном в Тверском суде Москвы. Суд рассматривает два административных протокола на девушку, которую накануне задержали на Красной площади, куда она пришла с теленком. "Гражданка США, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества "Лобное место", используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг "животные - не еда", - огласил протокол судья. Девушка возразила, что никаких лозунгов не выкрикивала и общественно-политических целей не преследовала. "Я не кричала, я просто гуляла с ним. Потом я хотела отвезти его в денник в Кирове. Там уже есть моя корова, я надеялась, они подружатся, но я хотела, чтобы сначала она посмотрела на свою страну", - пояснила Дей. Журналистам американка рассказала, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на Авито. Теленка отвезли в реабилитационный центр для животных, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По каждому из протоколов – о несанкционированной акции, помешавшей пешеходам, и сопротивлении полиции – Дей грозит до 15 суток ареста.
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сша, москва, киров, авито
США, Москва, Киров, Авито
14:13 01.02.2023 (обновлено: 14:50 01.02.2023)
Полиция сочла прогулку американки с теленком акцией против потребления мяса
Полиция сочла прогулку американки с теленком в Москве агитацией против употребления мяса
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гражданка США Алисия Дей выгуливала теленка на Красной площади под лозунгом "животные – не еда", сама она вегетарианка, сказано в полицейском протоколе, озвученном в Тверском суде Москвы.
Суд рассматривает два административных протокола на девушку, которую накануне задержали на Красной площади, куда она пришла с теленком.
"Гражданка США, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества "Лобное место", используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг "животные - не еда", - огласил протокол судья.
Девушка возразила, что никаких лозунгов не выкрикивала и общественно-политических целей не преследовала.
"Я не кричала, я просто гуляла с ним. Потом я хотела отвезти его в денник в Кирове
. Там уже есть моя корова, я надеялась, они подружатся, но я хотела, чтобы сначала она посмотрела на свою страну", - пояснила Дей.
Журналистам американка рассказала, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на Авито
.
Теленка отвезли в реабилитационный центр для животных, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По каждому из протоколов – о несанкционированной акции, помешавшей пешеходам, и сопротивлении полиции – Дей грозит до 15 суток ареста.