https://ria.ru/20230201/telenok-1848957575.html
Американка, выгуливавшая теленка на Красной площади, купила его на Авито
Американка, выгуливавшая теленка на Красной площади, купила его на Авито - РИА Новости, 01.02.2023
Американка, выгуливавшая теленка на Красной площади, купила его на Авито
Гражданка США Алисия Дей, выгуливавшая теленка на Красной площади, заявила, что купила животное на Авито, чтобы его не зарезали на ферме. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:10
2023-02-01T14:10
2023-02-01T14:10
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гражданка США Алисия Дей, выгуливавшая теленка на Красной площади, заявила, что купила животное на Авито, чтобы его не зарезали на ферме. Тверской суд Москвы сегодня рассматривает два административных протокола на девушку, которую накануне задержали на Красной площади, куда она пришла с теленком. Дей рассказала журналистам, что кличка ее питомца - Доктор Теленок. "Я просто хотела показать Доктору Красную площадь, показать красивое место. А потом отправить в конюшню, чтобы он жил там до старости. Это не акция, это личное дело. Просто я их люблю", - сообщила девушка. Она пояснила, что уже совершала нечто подобное в других странах, например, со свиньями. "Я ни о чем не жалею. Если он закончит в приюте, я готова отсидеть в тюрьме. Если на ферме, то очень жалею", - заметила Дей. Живет американка в Реутове по туристической визе, не работает, по-русски говорит хорошо. Раньше Дей, по ее словам, сотрудники полиции не задерживали. По каждому из протоколов – о несанкционированной акции, помешавшей пешеходам, и сопротивлении полиции – ей грозит до 15 суток ареста.
https://ria.ru/20230119/sablya-1846010430.html
https://ria.ru/20210621/vygul-1737952379.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сша, авито, россия, общество
Москва, США, Авито, Россия, Общество
Американка, выгуливавшая теленка на Красной площади, купила его на Авито
Американка Дей, выгуливавшая теленка на Красной площади, заявила, что купила его на Авито
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гражданка США Алисия Дей, выгуливавшая теленка на Красной площади, заявила, что купила животное на Авито, чтобы его не зарезали на ферме.
Тверской суд Москвы
сегодня рассматривает два административных протокола на девушку, которую накануне задержали на Красной площади, куда она пришла с теленком.
Дей рассказала журналистам, что кличка ее питомца - Доктор Теленок. "Я просто хотела показать Доктору Красную площадь, показать красивое место. А потом отправить в конюшню, чтобы он жил там до старости. Это не акция, это личное дело. Просто я их люблю", - сообщила девушка.
Она пояснила, что уже совершала нечто подобное в других странах, например, со свиньями. "Я ни о чем не жалею. Если он закончит в приюте, я готова отсидеть в тюрьме. Если на ферме, то очень жалею", - заметила Дей.
Живет американка в Реутове
по туристической визе, не работает, по-русски говорит хорошо. Раньше Дей, по ее словам, сотрудники полиции не задерживали.
По каждому из протоколов – о несанкционированной акции, помешавшей пешеходам, и сопротивлении полиции – ей грозит до 15 суток ареста.