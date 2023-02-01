https://ria.ru/20230201/telenok-1848936281.html

Гулявшего на Красной площади теленка отвезли в центр реабилитации

Гулявшего на Красной площади теленка отвезли в центр реабилитации - РИА Новости, 01.02.2023

Гулявшего на Красной площади теленка отвезли в центр реабилитации

Теленок, которого выгуливала на Красной площади в Москве гражданка США, направлен в реабилитационный центр для животных, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:16

2023-02-01T13:16

2023-02-01T13:16

сша

москва

россия

происшествия

животные

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Теленок, которого выгуливала на Красной площади в Москве гражданка США, направлен в реабилитационный центр для животных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что накануне днем "гражданка США разгуливала с теленком на Красной площади". Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда, на американку поступили два протокола: ее обвинили в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам (грозит до 15 суток), и сопротивлении полиции (также до 15 суток). "Животное отправлено в центр реабилитации животных", - сказал собеседник агентства, не уточнив адрес заведения.

https://ria.ru/20230119/sablya-1846010430.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, москва, россия, происшествия, животные