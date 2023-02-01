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Гулявшего на Красной площади теленка отвезли в центр реабилитации
Гулявшего на Красной площади теленка отвезли в центр реабилитации - РИА Новости, 01.02.2023
Гулявшего на Красной площади теленка отвезли в центр реабилитации
Теленок, которого выгуливала на Красной площади в Москве гражданка США, направлен в реабилитационный центр для животных, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:16
2023-02-01T13:16
2023-02-01T13:16
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Теленок, которого выгуливала на Красной площади в Москве гражданка США, направлен в реабилитационный центр для животных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что накануне днем "гражданка США разгуливала с теленком на Красной площади". Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда, на американку поступили два протокола: ее обвинили в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам (грозит до 15 суток), и сопротивлении полиции (также до 15 суток). "Животное отправлено в центр реабилитации животных", - сказал собеседник агентства, не уточнив адрес заведения.
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Гулявшего на Красной площади теленка отвезли в центр реабилитации
Теленка, гулявшего с американкой на Красной площади, отвезли в реабилитационный центр
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Теленок, которого выгуливала на Красной площади в Москве гражданка США, направлен в реабилитационный центр для животных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что накануне днем "гражданка США разгуливала с теленком на Красной площади". Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда, на американку поступили два протокола: ее обвинили в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам (грозит до 15 суток), и сопротивлении полиции (также до 15 суток).
"Животное отправлено в центр реабилитации животных", - сказал собеседник агентства, не уточнив адрес заведения.