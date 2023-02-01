https://ria.ru/20230201/teatr-1848918428.html

Театральный фестиваль "Золотая маска" откроется в Москве в феврале

Театральный фестиваль "Золотая маска" откроется в Москве в феврале - РИА Новости, 01.02.2023

Театральный фестиваль "Золотая маска" откроется в Москве в феврале

ХХIХ театральный фестиваль "Золотая маска" откроется в Москве 5 февраля, сообщили в пресс-службе смотра. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:27

2023-02-01T13:27

2023-02-01T13:27

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новости культуры

театр

театральный фестиваль "золотая маска"

лев додин

александр петров (актер)

маквала касрашвили

большой театр

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. ХХIХ театральный фестиваль "Золотая маска" откроется в Москве 5 февраля, сообщили в пресс-службе смотра. В афише собраны 66 постановок из 25 городов, на сценах московских театров пройдет более 180 показов. Откроет программу проект Малого драматического театра – Театра Европы "Чайка". Премьера режиссера и худрука Льва Додина будет показана 5, 6 и 7 февраля в Театре на Таганке в ходе нового внеконкурсного проекта "Мастер". Основную программу фестиваля "Золотая маска" дополнят и другие внеконкурсные проекты: "Маска Плюс", "Детский Weekend", Theatrum, "Золотая маска Online", "Золотая маска в кино", Форум театров малых городов, фестивали в городах России.В День театра 27 марта в Бетховенском зале Большого театра пройдет вручение специальной премии "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Среди лауреатов солистка Большого театра Маквала Касрашвили, художник и педагог Виктор Архипов, солистка театра оперетты Светлана Варгузова, актриса БДТ им. Товстоногова Светлана Крючкова и другие. Российская национальная театральная премия и Фестиваль "Золотая маска" учреждена в 1993 году СТД РФ и проводится ежегодно в Москве, представляя лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театра кукол. Имена лауреатов будут определены решением жюри и объявлены на церемонии вручения премии, которая состоится 22 апреля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Жюри по драмтеатру и театру кукол возглавляет Екатерина Дмитриевская, жюри музыкального театра – Александр Петров.

https://ria.ru/20230127/teatr-1847786645.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театральный фестиваль "золотая маска", лев додин, александр петров (актер), маквала касрашвили, большой театр, театр на таганке, москва, что посмотреть , куда сходить