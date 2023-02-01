06:36 01.02.2023 (обновлено: 07:20 01.02.2023)
Тайвань отследил 34 самолета и девять кораблей армии Китая вблизи острова
Минобороны Тайваня отследило за сутки 34 самолета и девять кораблей КНР вблизи острова
Истребитель J-16. Архивное фото
ПЕКИН, 1 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 34 самолетов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
"За период с 06.00 31 января до 06.00 1 февраля вокруг Тайваня были зафиксированы 34 самолета и девять кораблей Народно-освободительной армии Китая", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 20 самолетов НОАК вошли в опознавательную зону ПВО острова, в том числе два истребителя Су-30, два J-11, четыре J-10, шесть J-16, беспилотники BZK-005 и BZK-007, многоцелевой самолет Y-8, противолодочный самолет Y-8 и два самолета радиоэлектронной разведки Y-8.
НОАК снижала активность вокруг Тайваня в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, которые продлились с 21 по 27 января. Данные минобороны острова свидетельствуют, что если 20 января вокруг Тайваня удалось зафиксировать 31 самолет и четыре корабля НОАК, а 21 января — 14 самолетов и три корабля, то за шесть дней нового года по лунному календарю к острову всего приблизились 33 самолета и 22 корабля НОАК.
Отношения между Китаем и США значительно обострились после визита на Тайвань в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий остров своей территорией, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.