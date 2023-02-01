https://ria.ru/20230201/tayvan-1848842947.html

Тайвань отследил 34 самолета и девять кораблей армии Китая вблизи острова

Тайвань отследил 34 самолета и девять кораблей армии Китая вблизи острова - РИА Новости, 01.02.2023

Тайвань отследил 34 самолета и девять кораблей армии Китая вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 34 самолетов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК),... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T06:36

2023-02-01T06:36

2023-02-01T07:20

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ПЕКИН, 1 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 34 самолетов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства. "За период с 06.00 31 января до 06.00 1 февраля вокруг Тайваня были зафиксированы 34 самолета и девять кораблей Народно-освободительной армии Китая", — говорится в сообщении. Отмечается, что 20 самолетов НОАК вошли в опознавательную зону ПВО острова, в том числе два истребителя Су-30, два J-11, четыре J-10, шесть J-16, беспилотники BZK-005 и BZK-007, многоцелевой самолет Y-8, противолодочный самолет Y-8 и два самолета радиоэлектронной разведки Y-8. НОАК снижала активность вокруг Тайваня в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, которые продлились с 21 по 27 января. Данные минобороны острова свидетельствуют, что если 20 января вокруг Тайваня удалось зафиксировать 31 самолет и четыре корабля НОАК, а 21 января — 14 самолетов и три корабля, то за шесть дней нового года по лунному календарю к острову всего приблизились 33 самолета и 22 корабля НОАК. Отношения между Китаем и США значительно обострились после визита на Тайвань в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий остров своей территорией, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20230130/noak-1848501129.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847726198.html

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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, су-30