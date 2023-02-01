https://ria.ru/20230201/tanki-1849007895.html

Польша пообещала Украине новую партию танков

Польша пообещала Украине новую партию танков - РИА Новости, 01.02.2023

Польша пообещала Украине новую партию танков

Польша пообещала передать Украине очередную партию танков, в частности, Т-72 и PT-91 "Twardy", заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:17

2023-02-01T16:17

2023-02-01T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

анджей дуда

нато

т-72 "урал"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847787689_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_14c33dfad13210ac5a1a7a5d6ee0a9f9.jpg

ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польша пообещала передать Украине очередную партию танков, в частности, Т-72 и PT-91 "Twardy", заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе. Выступление Дуды транслировало Польское телевидение. "В данный момент мы решили отправить роту танков Leopard и декларировали также в случае необходимости очередную поддержку в плане танков", - сказал Дуда. Он пояснил, что речь идет о танках Т-72 и созданных на их основе танках PT-91 "Twardy". "Мы помним о том, что у нас еще есть танки из постсоветских запасов – более или менее модернизированных. У нас еще есть танки Т-72 в модернизированной версии, но также у нас есть PT-91 "Twardy". Это хорошее оружие, которое хорошо функционирует, так что мы готовы оказывать помощь Украине также и в этом плане", - сказал польский президент.Он заявил, что Польша уже отправила на Украину "очень много" оружия. "Мы все время направляем на Украину военную поддержку. Этой военной поддержки с польской стороны уже было много, я бы даже сказал, что очень много. Мы отправили на Украину более 240 танков, мы отправили более 100 бронированных транспортных средств, мы отправили десятки тысяч автоматов, мы отправили огромное количество боеприпасов, мы отправили переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun… мы отправили наши суперсовременные самоходные гаубицы Krab – гаубицы дальнего радиуса действия, который составляет 50 километров", - рассказал польский президент. Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, анджей дуда, нато, т-72 "урал"