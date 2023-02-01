https://ria.ru/20230201/tanki-1848923148.html

В Кремле одобрили идею вознаграждений за уничтоженные западные танки

В Кремле одобрили идею вознаграждений за уничтоженные западные танки - РИА Новости, 01.02.2023

В Кремле одобрили идею вознаграждений за уничтоженные западные танки

Благодаря вознаграждению от бизнеса и регионов энтузиастов жечь поставляемую Западом украинскую технику станет еще больше, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:48

2023-02-01T12:48

2023-02-01T14:55

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

безопасность

россия

украина

александр осипов

забайкальский край

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Благодаря вознаграждению от бизнеса и регионов энтузиастов жечь поставляемую Западом украинскую технику станет еще больше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы знаем, что пока этой техники нет и де-факто не может быть. Очевидно, что потребуется период подготовки", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к постановлению губернатора Забайкальского края Александра Осипова выплачивать деньги землякам-участникам специальной военной операции. За захват или уничтожение танков Leopard и Abrams Осипов распорядился выплачивать забайкальцам от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Такое решение он объяснил желанием подогреть "спортивный интерес" у бойцов.Песков заметил, что аналогичные инициативы исходят и от бизнеса, их авторы называют разные суммы в качестве вознаграждения за уничтоженную и захваченную технику противника. "Это лишний раз свидетельствует о том единении и о том желании всех в меру возможностей способствовать... ходу специальной военной операции и достижению основных целей", - заявил Песков. Он добавил, что такие танки "будут жечь, конечно". По словам Пескова, если будут такие поощрительные меры, "энтузиастов будет еще больше".Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230131/tanki-1848746568.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, безопасность, россия, украина, александр осипов, забайкальский край, ситуация в днр и лнр