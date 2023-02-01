https://ria.ru/20230201/tanki-1848856525.html

СМИ узнали о планах Испании по передаче танков для Украины

СМИ узнали о планах Испании по передаче танков для Украины - РИА Новости, 01.02.2023

СМИ узнали о планах Испании по передаче танков для Украины

Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:20

2023-02-01T09:20

2023-02-01T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

испания

нато

m1 abrams

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846503502_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_a1f2f15aad87f56c242132ce1fd12903.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в правительстве."От четырех до шести Leopard 2A4. Именно такое количество танков Испания планирует поставить Украине", — приводит издание слова своего собеседника.Итоговый объем поставки будет зависеть от состояния 53 танков, которые "хранились в течение десятилетия" в Сарагосе. Как отмечается, на ввод одной машины в эксплуатацию потребуется более 500 тысяч евро. Испанские военные также разработали для принимающей стороны курс, рассчитанный на два с половиной месяца обучения. Планируется подготовить как минимум десять экипажей танкистов, а также механиков и другой обслуживающий технику персонал.По данным Pais, помимо танков, Минобороны Испании может предоставить Киеву запчасти, но неспособно обеспечить боеприпасами, которые в стране не производятся. Собеседник издания не исключил, что снаряды могут взять из армейских запасов.Правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО ранее заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что их поставка займет "много месяцев".Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с иностранным оружием станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

украина

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, испания, нато, m1 abrams