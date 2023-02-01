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СМИ узнали о планах Испании по передаче танков для Украины - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/tanki-1848856525.html
СМИ узнали о планах Испании по передаче танков для Украины
СМИ узнали о планах Испании по передаче танков для Украины - РИА Новости, 01.02.2023
СМИ узнали о планах Испании по передаче танков для Украины
Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:20
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
испания
нато
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в правительстве."От четырех до шести Leopard 2A4. Именно такое количество танков Испания планирует поставить Украине", — приводит издание слова своего собеседника.Итоговый объем поставки будет зависеть от состояния 53 танков, которые "хранились в течение десятилетия" в Сарагосе. Как отмечается, на ввод одной машины в эксплуатацию потребуется более 500 тысяч евро. Испанские военные также разработали для принимающей стороны курс, рассчитанный на два с половиной месяца обучения. Планируется подготовить как минимум десять экипажей танкистов, а также механиков и другой обслуживающий технику персонал.По данным Pais, помимо танков, Минобороны Испании может предоставить Киеву запчасти, но неспособно обеспечить боеприпасами, которые в стране не производятся. Собеседник издания не исключил, что снаряды могут взять из армейских запасов.Правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО ранее заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что их поставка займет "много месяцев".Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с иностранным оружием станут законной целью для России.
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украина
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в мире, украина, испания, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Испания, НАТО, M1 Abrams
09:20 01.02.2023 (обновлено: 10:26 01.02.2023)
 
СМИ узнали о планах Испании по передаче танков для Украины

Pais: Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4

© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerОсновной немецкий танк Leopard 2
Основной немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Основной немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в правительстве.
"От четырех до шести Leopard 2A4. Именно такое количество танков Испания планирует поставить Украине", — приводит издание слова своего собеседника.
Итоговый объем поставки будет зависеть от состояния 53 танков, которые "хранились в течение десятилетия" в Сарагосе.
Как отмечается, на ввод одной машины в эксплуатацию потребуется более 500 тысяч евро. Испанские военные также разработали для принимающей стороны курс, рассчитанный на два с половиной месяца обучения. Планируется подготовить как минимум десять экипажей танкистов, а также механиков и другой обслуживающий технику персонал.
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По данным Pais, помимо танков, Минобороны Испании может предоставить Киеву запчасти, но неспособно обеспечить боеприпасами, которые в стране не производятся. Собеседник издания не исключил, что снаряды могут взять из армейских запасов.
Правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО ранее заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что их поставка займет "много месяцев".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с иностранным оружием станут законной целью для России.
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