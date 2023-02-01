https://ria.ru/20230201/sud-1849018721.html

В Калуге женщину ждет суд за попытку убить трехмесячную дочь

В Калуге женщину ждет суд за попытку убить трехмесячную дочь - РИА Новости, 01.02.2023

В Калуге женщину ждет суд за попытку убить трехмесячную дочь

Жительница Калуги предстанет перед судом за попытку убийства трехмесячной дочери после ссоры с гражданским мужем – по версии следствия, женщина ударила ребенка, РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:48

2023-02-01T16:48

2023-02-01T16:48

происшествия

калуга

россия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Жительница Калуги предстанет перед судом за попытку убийства трехмесячной дочери после ссоры с гражданским мужем – по версии следствия, женщина ударила ребенка, оставила мерзнуть в подъезде, а потом пыталась задушить, сообщает прокуратура региона. Сообщается, что прокуратура города Калуги утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в покушении на убийство ребенка и в неисполнении обязанностей по его воспитанию. "По версии следствия, обвиняемая в ноябре 2022 года, находясь в своей квартире, из-за конфликта с гражданским мужем, произошедшем по телефону, причинила телесные повреждения своей 3-месячной дочери, ударив ее об угол стены, после чего вынесла ее из квартиры и положила в подъезде на пол, не оказав при этом ей помощи. Позже, забрав дочь с лестничной площадки, злоумышленница внесла ее в квартиру и применила физическую силу, начала ее душить", - говорится в сообщении. После того, как ребенок перестал двигаться, мать отпустила его, а бабушка вызвала скорую помощь, которая доставила ребенка в медицинское учреждение, информирует прокуратура. "Ребенку причинен тяжкий вред здоровью, он изъят из семьи и находится в социальном учреждении. Уголовное дело направлено в суд", - сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20230201/tailand-1848956389.html

https://ria.ru/20230201/ubiystvo-1848958527.html

калуга

россия

калужская область

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происшествия, калуга, россия, калужская область