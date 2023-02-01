https://ria.ru/20230201/stelki-1848835941.html

В России разработали умные стельки

В России разработали умные стельки - РИА Новости, 01.02.2023

В России разработали умные стельки

Прототип умных стелек, которые не только анализируют ходьбу, но и предупреждают пользователя о рисках развития заболеваний ног и дают соответствующие... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T03:28

2023-02-01T03:28

2023-02-01T03:28

наука

здоровье

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

государственный университет управления

технологии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прототип умных стелек, которые не только анализируют ходьбу, но и предупреждают пользователя о рисках развития заболеваний ног и дают соответствующие рекомендации, разработали в России, в продаже продукт появится в конце следующего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Студенты из Государственного университета управления (ГУУ) создали прототип умных стелек, которые собирают информацию, анализируют особенности работы стоп при ходьбе и дают рекомендации на основе этих данных. Работа над решением ведется в рамках акселератора федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - заявили там. Отмечается, что ежедневно умные стельки собирают статистику и формируют отчет для своего владельца. В нем представлена информация о том, насколько правильно человек ходит, есть ли у него риск развития заболеваний нижних конечностей, а также как работают суставы. Ориентировочная стоимость таких умных стелек для потребителя составит 20-30 тысяч рублей, что, по словам разработчиков, соизмеримо со стоимостью индивидуальных ортопедических стелек. При этом уже в ближайшее время будет выпущена пилотная версия продукта, а в продажу они поступят уже в конце 2023 года. "Наше решение актуально для людей с лишним весом, для тех, кто страдает хроническими заболеваниями нижних конечностей, плоскостопием, варикозом. Также наш продукт будет интересен спортсменам и специалистам, которые большую часть времени работают на ногах", - рассказал лидер проекта Максим Гусейнов.

https://ria.ru/20230131/klony-1848513428.html

https://ria.ru/20230124/omolozhenie-1846860263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, россия, национальная технологическая инициатива (нти), государственный университет управления, технологии