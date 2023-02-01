https://ria.ru/20230201/stelki-1848835941.html
В России разработали умные стельки
В России разработали умные стельки - РИА Новости, 01.02.2023
В России разработали умные стельки
Прототип умных стелек, которые не только анализируют ходьбу, но и предупреждают пользователя о рисках развития заболеваний ног и дают соответствующие... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T03:28
2023-02-01T03:28
2023-02-01T03:28
наука
здоровье
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
государственный университет управления
технологии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прототип умных стелек, которые не только анализируют ходьбу, но и предупреждают пользователя о рисках развития заболеваний ног и дают соответствующие рекомендации, разработали в России, в продаже продукт появится в конце следующего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Студенты из Государственного университета управления (ГУУ) создали прототип умных стелек, которые собирают информацию, анализируют особенности работы стоп при ходьбе и дают рекомендации на основе этих данных. Работа над решением ведется в рамках акселератора федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - заявили там. Отмечается, что ежедневно умные стельки собирают статистику и формируют отчет для своего владельца. В нем представлена информация о том, насколько правильно человек ходит, есть ли у него риск развития заболеваний нижних конечностей, а также как работают суставы. Ориентировочная стоимость таких умных стелек для потребителя составит 20-30 тысяч рублей, что, по словам разработчиков, соизмеримо со стоимостью индивидуальных ортопедических стелек. При этом уже в ближайшее время будет выпущена пилотная версия продукта, а в продажу они поступят уже в конце 2023 года. "Наше решение актуально для людей с лишним весом, для тех, кто страдает хроническими заболеваниями нижних конечностей, плоскостопием, варикозом. Также наш продукт будет интересен спортсменам и специалистам, которые большую часть времени работают на ногах", - рассказал лидер проекта Максим Гусейнов.
https://ria.ru/20230131/klony-1848513428.html
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здоровье, россия, национальная технологическая инициатива (нти), государственный университет управления, технологии
Наука, Здоровье, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Государственный университет управления, Технологии
В России разработали умные стельки
Студенты из ГУУ разработали умные стельки для обуви, предупреждающие о болезнях
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прототип умных стелек, которые не только анализируют ходьбу, но и предупреждают пользователя о рисках развития заболеваний ног и дают соответствующие рекомендации, разработали в России, в продаже продукт появится в конце следующего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Студенты из Государственного университета управления (ГУУ
) создали прототип умных стелек, которые собирают информацию, анализируют особенности работы стоп при ходьбе и дают рекомендации на основе этих данных. Работа над решением ведется в рамках акселератора федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - заявили там.
Отмечается, что ежедневно умные стельки собирают статистику и формируют отчет для своего владельца. В нем представлена информация о том, насколько правильно человек ходит, есть ли у него риск развития заболеваний нижних конечностей, а также как работают суставы.
Ориентировочная стоимость таких умных стелек для потребителя составит 20-30 тысяч рублей, что, по словам разработчиков, соизмеримо со стоимостью индивидуальных ортопедических стелек. При этом уже в ближайшее время будет выпущена пилотная версия продукта, а в продажу они поступят уже в конце 2023 года.
"Наше решение актуально для людей с лишним весом, для тех, кто страдает хроническими заболеваниями нижних конечностей, плоскостопием, варикозом. Также наш продукт будет интересен спортсменам и специалистам, которые большую часть времени работают на ногах", - рассказал лидер проекта Максим Гусейнов.