https://ria.ru/20230201/stavka-1849098575.html

ФРС США повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов

ФРС США повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов - РИА Новости, 01.02.2023

ФРС США повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам февральского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до уровня 4,5-4,75%... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T22:21

2023-02-01T22:21

2023-02-01T22:42

экономика

сша

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам февральского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до уровня 4,5-4,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. В декабре ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов после четырех подряд повышений на 75 базисных пунктов на заседаниях ранее. В марте прошлого года регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых.ФРС отметила, что дальнейшее повышение ставки будет уместно, так как инфляция остается на высоком уровне, несмотря на небольшое снижение. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе. Федрезерв добавил, что последние показатели указывают на скромный рост расходов и уровня производства, а также что в последние месяцы наблюдалось значительное увеличение числа рабочих мест, а уровень безработицы оставался низким.Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планировалось сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны были увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц."При выборе подходящей позиции в монетарной политике комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщает регулятор.

https://ria.ru/20221110/ssha-1830594042.html

https://ria.ru/20221020/ssha-1825255831.html

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экономика, сша, федеральная резервная система сша