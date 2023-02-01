https://ria.ru/20230201/stalingrad-1848827669.html

ФСБ рассказала, как НКВД помог расчистить Сталинград от немецких мин

ФСБ рассказала, как НКВД помог расчистить Сталинград от немецких мин - РИА Новости, 01.02.2023

ФСБ рассказала, как НКВД помог расчистить Сталинград от немецких мин

Советские органы внутренних дел 80 лет назад получили от германских военнопленных сведения, которые помогли Красной армии расчистить освобожденный Сталинград от РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T00:20

2023-02-01T00:20

2023-02-01T00:27

безопасность

россия

ссср

сталинград

фсб

красная армия (ркка)

сталинградская битва (1942-1943)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149058/42/1490584249_0:281:2643:1768_1920x0_80_0_0_a89f5e00e42f57f714adcade5a1e3713.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Советские органы внутренних дел 80 лет назад получили от германских военнопленных сведения, которые помогли Красной армии расчистить освобожденный Сталинград от немецких мин — рассекреченный архивный документ об этом публикует ФСБ России. Сразу после окончания Сталинградской битвы Сталинградское управление народного комиссариата внутренних дел (НКВД) совместно с органами военной контрразведки "Смерш" начало работу по проверке (фильтрации) немецких военнопленных, в рамках которой собирались сведения о заминированных немцами территориях. Город и его окрестности на многие километры оказались усеянными минами. Ситуация сильно осложнялась тем, что в период наступления частей Красной армии и ликвидации 6-й армии вермахта в районе Сталинграда враг уничтожил все документы на установленные им минные поля и минированные участки на освобожденной территории. Таким образом, каждый шаг в уже отвоеванном и мирном городе грозил смертью. Сейчас опубликована датированная апрелем 1943 года справка начальника УНКВД по Сталинградской области комиссара госбезопасности 3-го ранга Александра Воронина об участии органов внутренних дел в разминировании территории Сталинграда и Сталинградской области. Всего в результате допросов удалось выявить около 300 минных полей и участков, в которых было заложено до 150 тысяч противотанковых и противопехотных мин. "Данные допросов военнопленных оказали инженерным частям РККА, работающим по разминированию, существенную помощь в деле разведки и обезвреживания минных полей противника", — подчеркивал Воронин. ФСБ также опубликовала новые свидетельства зверств, которые совершали оккупанты в отношении мирных граждан Сталинграда. Гитлеровцы не ожидали упорного и героического сопротивления советских войск у города на Волге, а потому мстили и вымещали свою злобу на беззащитных горожанах, пояснили в Центре общественных связей ФСБ.О бесчинствах оккупантов Воронин писал в справке "О положении и итогах оперативно-чекисткой работы в районах области и городе Сталинграде, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов" 20 февраля 1943 года. "В октябре 1942 года в Сталинграде оккупанты ограбили квартиру рабочего завода "Красный Октябрь" Зотова Георгия Федоровича, отобрали одежду, продукты питания, посуду и мебель, а его вместе с матерью, женой и двумя детьми в возрасте трех и семи лет за оказание сопротивления расстреляли", — сообщал начальник УНКВД. "В Баррикадном районе отмечены случаи, когда при ограблении с женщин снимали платья, туфли, чулки, вплоть до нижнего белья. На улицах задерживали и раздевали детей, снимали с них обувь, рубашки, трусы и полураздетых бросали под открытым небом", — отмечал Воронин. Он также приводил факты изнасилований местных жительниц оккупантами, статистику угона скота, данные по разрушенным в массовом порядке школам, больницам, библиотекам. После освобождения Сталинграда сотрудники областного наркомата госбезопасности установили главных виновников в злодеяниях, совершенных в период оккупации. Среди них — генерал-майор Пауль Ленинг, возглавлявший немецкую военную комендатуру в Сталинграде и бывший организатором грабежей и издевательств над советскими гражданами. Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и оказалась предвестником победы СССР над гитлеровской Германией. На огневых рубежах Сталинграда стояла насмерть 10-я стрелковая дивизия НКВД СССР под командованием полковника Александра Сараева, которая на окраинах города первой приняла на себя удар врага. Ценой нечеловеческих усилий и подвига ее бойцов город, практически стертый с лица земли за несколько дней массированной бомбардировки, удалось удержать до прихода регулярных частей Красной армии. Вместе с частями РККА сотрудники советских органов госбезопасности выполняли боевые задания, участвовали в разведке, поимке вражеских шпионов и диверсантов. В конце 1947 года в Сталинграде открылся монументальный памятник чекистам, сотрудникам военной контрразведки Сталинградского фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД, работникам милиции, погибшим при защите города от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20230125/voronezh-1847218939.html

https://ria.ru/20230106/angliya-1843215374.html

https://ria.ru/20221220/svr-1839888526.html

россия

ссср

сталинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, ссср, сталинград, фсб, красная армия (ркка), сталинградская битва (1942-1943)