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Антонов: США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Антонов: США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 01.02.2023

Антонов: США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине

США не настроены на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, речь идет о "поддержании контролируемого накала", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:16

2023-02-01T23:16

2023-02-01T23:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США не настроены на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, речь идет о "поддержании контролируемого накала", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Сегодня американцы не настроены на то, чтобы дипломатическим путем решать ситуацию, которая сложилась на украинской территории. Однозначно говорят, что останавливаться нельзя, надо идти вперед, надо и дальше шпиговать украинскую армию различными вооружениями. Причем речь идет сегодня, как мне кажется, о поддержании контролируемого накала в военных действиях на украинской территории", - сказал дипломат в эфире программы "Большая игра"."Американцы, я думаю, прекрасно понимают, что им не удастся победить, используя лишь оружие и при помощи пушечного мяса в виде украинских военнослужащих", - добавил он.

https://ria.ru/20230201/pomosch-1849085949.html

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Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, анатолий антонов, россия