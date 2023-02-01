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Антонов: США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/ssha-1849104790.html
Антонов: США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине
Антонов: США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Антонов: США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине
США не настроены на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, речь идет о "поддержании контролируемого накала", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:16
2023-02-01T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
анатолий антонов
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США не настроены на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, речь идет о "поддержании контролируемого накала", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Сегодня американцы не настроены на то, чтобы дипломатическим путем решать ситуацию, которая сложилась на украинской территории. Однозначно говорят, что останавливаться нельзя, надо идти вперед, надо и дальше шпиговать украинскую армию различными вооружениями. Причем речь идет сегодня, как мне кажется, о поддержании контролируемого накала в военных действиях на украинской территории", - сказал дипломат в эфире программы "Большая игра"."Американцы, я думаю, прекрасно понимают, что им не удастся победить, используя лишь оружие и при помощи пушечного мяса в виде украинских военнослужащих", - добавил он.
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в мире, сша, украина, анатолий антонов, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Анатолий Антонов, Россия
23:16 01.02.2023 (обновлено: 23:21 01.02.2023)
 
Антонов: США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Посол Антонов: США не настроены на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

© AP Photo / Nam Y. HuhАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США не настроены на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, речь идет о "поддержании контролируемого накала", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Сегодня американцы не настроены на то, чтобы дипломатическим путем решать ситуацию, которая сложилась на украинской территории. Однозначно говорят, что останавливаться нельзя, надо идти вперед, надо и дальше шпиговать украинскую армию различными вооружениями. Причем речь идет сегодня, как мне кажется, о поддержании контролируемого накала в военных действиях на украинской территории", - сказал дипломат в эфире программы "Большая игра".
"Американцы, я думаю, прекрасно понимают, что им не удастся победить, используя лишь оружие и при помощи пушечного мяса в виде украинских военнослужащих", - добавил он.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаАнатолий АнтоновРоссия
 
 
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