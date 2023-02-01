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Сенатор предположил, когда изменится отношение США к конфликту на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/ssha-1848886215.html
Сенатор предположил, когда изменится отношение США к конфликту на Украине
Сенатор предположил, когда изменится отношение США к конфликту на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Сенатор предположил, когда изменится отношение США к конфликту на Украине
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что отношение Вашингтона к конфликту на Украине может измениться, только если там... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:14
2023-02-01T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
андрей климов
украина
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что отношение Вашингтона к конфликту на Украине может измениться, только если там ощутят непосредственную угрозу США от военного конфликта либо от их антироссийского подхода. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что получил от главы МИД Египта Самеха Шукри "определенное послание" госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, который накануне встречался с египетским министром в Каире, оно касалось того, что "Россия должна прекратить и уйти". "В этой связи замечу: США до сих пор и на обозримую перспективу не имеют серьезных резонов сворачивать их антироссийский проект "Украина". Их цель не благо кого-либо в Европе (тем более остатков украинского государства - суть американской полуколонии), а максимальное ослабление России. Отношение Вашингтона может измениться, лишь если там ощутят непосредственную угрозу США от военного конфликта на украинском театре военных действий либо от их антироссийского похода в целом", - написал Климов в своем Telegram-канале. Он также отметил, что при этом Киев "сам себе запретил вести с Москвой какие-либо переговоры". Таким образом, по мнению сенатора, переговоры "с Западом" по украинской теме пока бесперспективны, однако возможны "с другими силами". И чем успешнее, по его словам, они будут, тем быстрее до Вашингтон поймет, что необходимо обсуждать с Москвой условия "их выхода из ими же созданного кризиса".
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в мире, сша, россия, андрей климов, украина, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Андрей Климов, Украина, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:14 01.02.2023
 
Сенатор предположил, когда изменится отношение США к конфликту на Украине

Сенатор Климов: США могут изменить отношение к конфликту на Украине при угрозе лично себе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГлава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что отношение Вашингтона к конфликту на Украине может измениться, только если там ощутят непосредственную угрозу США от военного конфликта либо от их антироссийского подхода.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что получил от главы МИД Египта Самеха Шукри "определенное послание" госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, который накануне встречался с египетским министром в Каире, оно касалось того, что "Россия должна прекратить и уйти".
"В этой связи замечу: США до сих пор и на обозримую перспективу не имеют серьезных резонов сворачивать их антироссийский проект "Украина". Их цель не благо кого-либо в Европе (тем более остатков украинского государства - суть американской полуколонии), а максимальное ослабление России. Отношение Вашингтона может измениться, лишь если там ощутят непосредственную угрозу США от военного конфликта на украинском театре военных действий либо от их антироссийского похода в целом", - написал Климов в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что при этом Киев "сам себе запретил вести с Москвой какие-либо переговоры". Таким образом, по мнению сенатора, переговоры "с Западом" по украинской теме пока бесперспективны, однако возможны "с другими силами". И чем успешнее, по его словам, они будут, тем быстрее до Вашингтон поймет, что необходимо обсуждать с Москвой условия "их выхода из ими же созданного кризиса".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияАндрей КлимовУкраинаСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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