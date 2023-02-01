https://ria.ru/20230201/ssha-1848886215.html

Сенатор предположил, когда изменится отношение США к конфликту на Украине

Сенатор предположил, когда изменится отношение США к конфликту на Украине - РИА Новости, 01.02.2023

Сенатор предположил, когда изменится отношение США к конфликту на Украине

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что отношение Вашингтона к конфликту на Украине может измениться, только если там... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:14

2023-02-01T11:14

2023-02-01T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

андрей климов

украина

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что отношение Вашингтона к конфликту на Украине может измениться, только если там ощутят непосредственную угрозу США от военного конфликта либо от их антироссийского подхода. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что получил от главы МИД Египта Самеха Шукри "определенное послание" госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, который накануне встречался с египетским министром в Каире, оно касалось того, что "Россия должна прекратить и уйти". "В этой связи замечу: США до сих пор и на обозримую перспективу не имеют серьезных резонов сворачивать их антироссийский проект "Украина". Их цель не благо кого-либо в Европе (тем более остатков украинского государства - суть американской полуколонии), а максимальное ослабление России. Отношение Вашингтона может измениться, лишь если там ощутят непосредственную угрозу США от военного конфликта на украинском театре военных действий либо от их антироссийского похода в целом", - написал Климов в своем Telegram-канале. Он также отметил, что при этом Киев "сам себе запретил вести с Москвой какие-либо переговоры". Таким образом, по мнению сенатора, переговоры "с Западом" по украинской теме пока бесперспективны, однако возможны "с другими силами". И чем успешнее, по его словам, они будут, тем быстрее до Вашингтон поймет, что необходимо обсуждать с Москвой условия "их выхода из ими же созданного кризиса".

https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, андрей климов, украина, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр