https://ria.ru/20230201/ssha-1848833984.html
Исследование выявило отношение американцев к Трампу и Байдену
Исследование выявило отношение американцев к Трампу и Байдену - РИА Новости, 01.02.2023
Исследование выявило отношение американцев к Трампу и Байдену
Две трети американцев не испытывают энтузиазма от того, что в грядущих выборах президента может участвовать нынешний глава государства Джо Байден или его... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T02:22
2023-02-01T02:22
2023-02-01T02:26
в мире
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Две трети американцев не испытывают энтузиазма от того, что в грядущих выборах президента может участвовать нынешний глава государства Джо Байден или его предшественник Дональд Трамп, свидетельствует опрос телеканала NBC News. "Две трети избирателей говорят, что у них есть некоторые сомнения или они очень недовольны тем, что Байден или Трамп снова баллотируются в президенты", - сообщает телеканал. По данным опроса, 52% избирателей чувствуют себя "очень некомфортно" в связи с президентскими амбициями Трампа, еще 14% заявляют о наличии "некоторых сомнений". Относительно президентских перспектив Байдена крайний дискомфорт испытывают 48%, о сомнениях 19% говорят, сообщает телеканал. По данным опроса, 34% избирателей при этом с энтузиазмом отнесутся к участию в выборах Байдена, и 32% - Трампа. Опрос был проведен 20-24 января среди 1000 взрослых, часть из которых участвовали по телефону, погрешность составляет 3,1%. Трамп ранее анонсировал свое участие в кампании 2024 года, Байден говорил, что намерен выдвигаться, но пока не объявил об этом официально.
https://ria.ru/20230131/tramp-1848588368.html
https://ria.ru/20230131/bayden-1848816622.html
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в мире, дональд трамп, джо байден
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден
02:22 01.02.2023 (обновлено: 02:26 01.02.2023)
Исследование выявило отношение американцев к Трампу и Байдену
NBC: две трети американцев не хотят участия в выборах ни Трампа, ни Байдена
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости.
Две трети американцев не испытывают энтузиазма от того, что в грядущих выборах президента может участвовать нынешний глава государства Джо Байден или его предшественник Дональд Трамп, свидетельствует опрос телеканала NBC News
.
"Две трети избирателей говорят, что у них есть некоторые сомнения или они очень недовольны тем, что Байден или Трамп снова баллотируются в президенты", - сообщает телеканал.
По данным опроса, 52% избирателей чувствуют себя "очень некомфортно" в связи с президентскими амбициями Трампа, еще 14% заявляют о наличии "некоторых сомнений".
Относительно президентских перспектив Байдена крайний дискомфорт испытывают 48%, о сомнениях 19% говорят, сообщает телеканал.
По данным опроса, 34% избирателей при этом с энтузиазмом отнесутся к участию в выборах Байдена, и 32% - Трампа.
Опрос был проведен 20-24 января среди 1000 взрослых, часть из которых участвовали по телефону, погрешность составляет 3,1%.
Трамп ранее анонсировал свое участие в кампании 2024 года, Байден говорил, что намерен выдвигаться, но пока не объявил об этом официально.