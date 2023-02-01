https://ria.ru/20230201/ssha-1848833984.html

Исследование выявило отношение американцев к Трампу и Байдену

Исследование выявило отношение американцев к Трампу и Байдену - РИА Новости, 01.02.2023

Исследование выявило отношение американцев к Трампу и Байдену

Две трети американцев не испытывают энтузиазма от того, что в грядущих выборах президента может участвовать нынешний глава государства Джо Байден или его... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T02:22

2023-02-01T02:22

2023-02-01T02:26

в мире

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Две трети американцев не испытывают энтузиазма от того, что в грядущих выборах президента может участвовать нынешний глава государства Джо Байден или его предшественник Дональд Трамп, свидетельствует опрос телеканала NBC News. "Две трети избирателей говорят, что у них есть некоторые сомнения или они очень недовольны тем, что Байден или Трамп снова баллотируются в президенты", - сообщает телеканал. По данным опроса, 52% избирателей чувствуют себя "очень некомфортно" в связи с президентскими амбициями Трампа, еще 14% заявляют о наличии "некоторых сомнений". Относительно президентских перспектив Байдена крайний дискомфорт испытывают 48%, о сомнениях 19% говорят, сообщает телеканал. По данным опроса, 34% избирателей при этом с энтузиазмом отнесутся к участию в выборах Байдена, и 32% - Трампа. Опрос был проведен 20-24 января среди 1000 взрослых, часть из которых участвовали по телефону, погрешность составляет 3,1%. Трамп ранее анонсировал свое участие в кампании 2024 года, Байден говорил, что намерен выдвигаться, но пока не объявил об этом официально.

https://ria.ru/20230131/tramp-1848588368.html

https://ria.ru/20230131/bayden-1848816622.html

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в мире, дональд трамп, джо байден