https://ria.ru/20230201/sputnik-1848908542.html
Сеул запустит спутник на европейской ракете вместо российской "Ангары"
Сеул запустит спутник на европейской ракете вместо российской "Ангары" - РИА Новости, 01.02.2023
Сеул запустит спутник на европейской ракете вместо российской "Ангары"
Южная Корея решила запустить свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C вместо российской "Ангары-1.2": контракт с Россией РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:00
2023-02-01T12:00
2023-02-01T12:00
космос - риа наука
южная корея
россия
евросоюз
плесецк
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СЕУЛ, 1 фев – РИА Новости. Южная Корея решила запустить свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C вместо российской "Ангары-1.2": контракт с Россией расторгнут из-за международных санкций, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство науки и ИКТ Южной Кореи. Изначально Arirang 6 планировалось запустить с космодрома Плесецк на ракете "Ангара-1.2", но на фоне антироссийских санкций Сеул решил расторгнуть контракт с РФ и выбрал ракету Vega-C в качестве альтернативы. Предположительно, спутник будет запущен в четвертом квартале этого года, поскольку в настоящее время в отношении Vega-C ведется расследование из-за неудачного запуска в декабре. Запуск европейской ракеты-носителя Vega-C с космодрома Куру в декабре прошлого года во Французской Гвиане закончился неудачей из-за сбоя в работе двигателя. Кроме того, министерство заявило, что работает над переносом запуска среднего наблюдательного спутника следующего поколения, который должен был быть запущен на борту российской ракеты "Союз" с космодрома Байконур в Казахстане. Прогнозируется, что спутник будет запущен в первой половине следующего года, если Южная Корея сможет выбрать нового поставщика для запуска в марте этого года.
https://ria.ru/20221221/kosmos-1840170326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, южная корея, россия, евросоюз, плесецк
Космос - РИА Наука, Южная Корея, Россия, Евросоюз, Плесецк
Сеул запустит спутник на европейской ракете вместо российской "Ангары"
Южная Корея запустит спутник Arirang 6 на ракете ЕС Vega-C вместо российской "Ангары"
СЕУЛ, 1 фев – РИА Новости.
Южная Корея решила запустить свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C вместо российской "Ангары-1.2": контракт с Россией расторгнут из-за международных санкций, передает агентство Рёнхап
со ссылкой на министерство науки и ИКТ Южной Кореи.
Изначально Arirang 6 планировалось запустить с космодрома Плесецк на ракете "Ангара-1.2", но на фоне антироссийских санкций Сеул решил расторгнуть контракт с РФ и выбрал ракету Vega-C в качестве альтернативы.
Предположительно, спутник будет запущен в четвертом квартале этого года, поскольку в настоящее время в отношении Vega-C ведется расследование из-за неудачного запуска в декабре. Запуск европейской ракеты-носителя Vega-C с космодрома Куру в декабре прошлого года во Французской Гвиане закончился неудачей из-за сбоя в работе двигателя.
Кроме того, министерство заявило, что работает над переносом запуска среднего наблюдательного спутника следующего поколения, который должен был быть запущен на борту российской ракеты "Союз" с космодрома Байконур в Казахстане. Прогнозируется, что спутник будет запущен в первой половине следующего года, если Южная Корея сможет выбрать нового поставщика для запуска в марте этого года.