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Сеул запустит спутник на европейской ракете вместо российской "Ангары" - РИА Новости, 01.02.2023
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Сеул запустит спутник на европейской ракете вместо российской "Ангары"
Сеул запустит спутник на европейской ракете вместо российской "Ангары" - РИА Новости, 01.02.2023
Сеул запустит спутник на европейской ракете вместо российской "Ангары"
Южная Корея решила запустить свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C вместо российской "Ангары-1.2": контракт с Россией РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:00
2023-02-01T12:00
космос - риа наука
южная корея
россия
евросоюз
плесецк
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СЕУЛ, 1 фев – РИА Новости. Южная Корея решила запустить свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C вместо российской "Ангары-1.2": контракт с Россией расторгнут из-за международных санкций, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство науки и ИКТ Южной Кореи. Изначально Arirang 6 планировалось запустить с космодрома Плесецк на ракете "Ангара-1.2", но на фоне антироссийских санкций Сеул решил расторгнуть контракт с РФ и выбрал ракету Vega-C в качестве альтернативы. Предположительно, спутник будет запущен в четвертом квартале этого года, поскольку в настоящее время в отношении Vega-C ведется расследование из-за неудачного запуска в декабре. Запуск европейской ракеты-носителя Vega-C с космодрома Куру в декабре прошлого года во Французской Гвиане закончился неудачей из-за сбоя в работе двигателя. Кроме того, министерство заявило, что работает над переносом запуска среднего наблюдательного спутника следующего поколения, который должен был быть запущен на борту российской ракеты "Союз" с космодрома Байконур в Казахстане. Прогнозируется, что спутник будет запущен в первой половине следующего года, если Южная Корея сможет выбрать нового поставщика для запуска в марте этого года.
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космос - риа наука, южная корея, россия, евросоюз, плесецк
Космос - РИА Наука, Южная Корея, Россия, Евросоюз, Плесецк
12:00 01.02.2023
 
Сеул запустит спутник на европейской ракете вместо российской "Ангары"

Южная Корея запустит спутник Arirang 6 на ракете ЕС Vega-C вместо российской "Ангары"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРакета "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ракета "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк. Архивное фото
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СЕУЛ, 1 фев – РИА Новости. Южная Корея решила запустить свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C вместо российской "Ангары-1.2": контракт с Россией расторгнут из-за международных санкций, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство науки и ИКТ Южной Кореи.
Изначально Arirang 6 планировалось запустить с космодрома Плесецк на ракете "Ангара-1.2", но на фоне антироссийских санкций Сеул решил расторгнуть контракт с РФ и выбрал ракету Vega-C в качестве альтернативы.
Предположительно, спутник будет запущен в четвертом квартале этого года, поскольку в настоящее время в отношении Vega-C ведется расследование из-за неудачного запуска в декабре. Запуск европейской ракеты-носителя Vega-C с космодрома Куру в декабре прошлого года во Французской Гвиане закончился неудачей из-за сбоя в работе двигателя.
Кроме того, министерство заявило, что работает над переносом запуска среднего наблюдательного спутника следующего поколения, который должен был быть запущен на борту российской ракеты "Союз" с космодрома Байконур в Казахстане. Прогнозируется, что спутник будет запущен в первой половине следующего года, если Южная Корея сможет выбрать нового поставщика для запуска в марте этого года.
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