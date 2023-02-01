https://ria.ru/20230201/sputnik-1848908542.html

Сеул запустит спутник на европейской ракете вместо российской "Ангары"

Сеул запустит спутник на европейской ракете вместо российской "Ангары" - РИА Новости, 01.02.2023

Сеул запустит спутник на европейской ракете вместо российской "Ангары"

Южная Корея решила запустить свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C вместо российской "Ангары-1.2": контракт с Россией РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:00

2023-02-01T12:00

2023-02-01T12:00

космос - риа наука

южная корея

россия

евросоюз

плесецк

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СЕУЛ, 1 фев – РИА Новости. Южная Корея решила запустить свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C вместо российской "Ангары-1.2": контракт с Россией расторгнут из-за международных санкций, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство науки и ИКТ Южной Кореи. Изначально Arirang 6 планировалось запустить с космодрома Плесецк на ракете "Ангара-1.2", но на фоне антироссийских санкций Сеул решил расторгнуть контракт с РФ и выбрал ракету Vega-C в качестве альтернативы. Предположительно, спутник будет запущен в четвертом квартале этого года, поскольку в настоящее время в отношении Vega-C ведется расследование из-за неудачного запуска в декабре. Запуск европейской ракеты-носителя Vega-C с космодрома Куру в декабре прошлого года во Французской Гвиане закончился неудачей из-за сбоя в работе двигателя. Кроме того, министерство заявило, что работает над переносом запуска среднего наблюдательного спутника следующего поколения, который должен был быть запущен на борту российской ракеты "Союз" с космодрома Байконур в Казахстане. Прогнозируется, что спутник будет запущен в первой половине следующего года, если Южная Корея сможет выбрать нового поставщика для запуска в марте этого года.

https://ria.ru/20221221/kosmos-1840170326.html

южная корея

россия

плесецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, южная корея, россия, евросоюз, плесецк