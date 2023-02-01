https://ria.ru/20230201/spetsoperatsiya-1849100735.html

Спецоперация, 1 февраля: Артемовск находится в оперативном окружении

Спецоперация, 1 февраля: Артемовск находится в оперативном окружении - РИА Новости, 01.02.2023

Спецоперация, 1 февраля: Артемовск находится в оперативном окружении

Евросоюз планирует увеличить число проходящих подготовку военных Украины в рамках тренировочной миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T22:38

2023-02-01T22:38

2023-02-01T22:38

специальная военная операция на украине

новоайдар

европа

луганская народная республика

борис писториус

мария захарова

игорь демин

оон

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует увеличить число проходящих подготовку военных Украины в рамках тренировочной миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Кроме того, ожидается, что военная помощь ЕС для Украины будет обсуждаться в ходе саммита ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля. Встреча в верхах, вероятнее всего, пройдет в Киеве. Высокопоставленный европейский источник отмечал, что перспективы создания так называемого "трибунала" по Украине и восстановление этой страны, включая использование замороженных активов РФ, будут обсуждаться на саммите ЕС и Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также заявил, что обучение украинских солдат на танках Leopard начнется в ближайшее время в немецком Мюнстере, это будет не полный курс, а лишь обучение самым основным навыкам. В свете слов Парижа о возможном расширении номенклатуры военной помощи Украине за счет самолетов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие заявления повысят "аппетит" Киева. Кроме того, она назвала абсурдной позицию Парижа, что такие действия не должны приводить к эскалации. Нефтепровод "Дружба"Пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил РИА Новости, что 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково нефтепровода "Дружба", пострадавших нет, сам трубопровод работает штатно. Проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" пока нет, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что снаряд был выпущен с территории Украины и упал в поле в Брянской области вблизи поселка Мамай. Ход операцииМинобороны РФ в среду сообщило, что украинские войска на купянском и краснолиманском направлениях потеряли за сутки более 120 военнослужащих, на херсонском направлении военные РФ уничтожили украинский десант численностью до 10 человек на двух моторных лодках, а на южнодонецком и запорожском направлениях Украина потеряла более 60 военных и 12 единиц техники. Кроме того, отметили в ведомстве, ВС РФ провели наступательные действия на донецком направлении, в результате украинские силы потеряли более 100 человек, семь единиц техники и склад боеприпасов. Также министерство сообщило, что российские авиация и артиллерия уничтожили цеха предприятия в Шостке Сумской области Украины, которые делали артиллерийские боеприпасы для украинских военных, заявили в среду в Минобороны РФ. Город Артемовск в ДНР находится в "оперативном окружении", российские вооруженные силы смыкают кольцо за городом, заявил помощник врио главы республики Ян Гагин. Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелов регионов со стороны Украины, это дело министерства обороны РФ. Международные инстанцииМеждународный комитет Красного Креста (МККК) сообщил РИА Новости, что осведомлен об ударах по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР, удары по медицинским учреждениям ставят под угрозу жизни мирных жителей. Как сообщало МО РФ, украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. Заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 февраля, следует из программы мероприятий Совбеза в феврале. Заседание пройдет в рамках пункта повестки "поддержание мира и безопасности". Встреча состоится в формате дебатов – это значит, что в ней смогут принять участие не только 15 членов Совбеза, но и другие страны ООН.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1849079068.html

https://ria.ru/20230201/pozitsii-1849035234.html

https://ria.ru/20230201/spetsoperatsiya-1848886518.html

https://ria.ru/20230201/putin-1849030296.html

https://ria.ru/20230201/zasedanie-1849098685.html

https://ria.ru/20230201/riski-1849074981.html

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новоайдар, европа, луганская народная республика, борис писториус, мария захарова, игорь демин, оон, ситуация в днр и лнр