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Спецоперация, 1 февраля: Артемовск находится в оперативном окружении - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/spetsoperatsiya-1849100735.html
Спецоперация, 1 февраля: Артемовск находится в оперативном окружении
Спецоперация, 1 февраля: Артемовск находится в оперативном окружении - РИА Новости, 01.02.2023
Спецоперация, 1 февраля: Артемовск находится в оперативном окружении
Евросоюз планирует увеличить число проходящих подготовку военных Украины в рамках тренировочной миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T22:38
2023-02-01T22:38
специальная военная операция на украине
новоайдар
европа
луганская народная республика
борис писториус
мария захарова
игорь демин
оон
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует увеличить число проходящих подготовку военных Украины в рамках тренировочной миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Кроме того, ожидается, что военная помощь ЕС для Украины будет обсуждаться в ходе саммита ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля. Встреча в верхах, вероятнее всего, пройдет в Киеве. Высокопоставленный европейский источник отмечал, что перспективы создания так называемого "трибунала" по Украине и восстановление этой страны, включая использование замороженных активов РФ, будут обсуждаться на саммите ЕС и Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также заявил, что обучение украинских солдат на танках Leopard начнется в ближайшее время в немецком Мюнстере, это будет не полный курс, а лишь обучение самым основным навыкам. В свете слов Парижа о возможном расширении номенклатуры военной помощи Украине за счет самолетов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие заявления повысят "аппетит" Киева. Кроме того, она назвала абсурдной позицию Парижа, что такие действия не должны приводить к эскалации. Нефтепровод "Дружба"Пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил РИА Новости, что 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково нефтепровода "Дружба", пострадавших нет, сам трубопровод работает штатно. Проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" пока нет, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что снаряд был выпущен с территории Украины и упал в поле в Брянской области вблизи поселка Мамай. Ход операцииМинобороны РФ в среду сообщило, что украинские войска на купянском и краснолиманском направлениях потеряли за сутки более 120 военнослужащих, на херсонском направлении военные РФ уничтожили украинский десант численностью до 10 человек на двух моторных лодках, а на южнодонецком и запорожском направлениях Украина потеряла более 60 военных и 12 единиц техники. Кроме того, отметили в ведомстве, ВС РФ провели наступательные действия на донецком направлении, в результате украинские силы потеряли более 100 человек, семь единиц техники и склад боеприпасов. Также министерство сообщило, что российские авиация и артиллерия уничтожили цеха предприятия в Шостке Сумской области Украины, которые делали артиллерийские боеприпасы для украинских военных, заявили в среду в Минобороны РФ. Город Артемовск в ДНР находится в "оперативном окружении", российские вооруженные силы смыкают кольцо за городом, заявил помощник врио главы республики Ян Гагин. Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелов регионов со стороны Украины, это дело министерства обороны РФ. Международные инстанцииМеждународный комитет Красного Креста (МККК) сообщил РИА Новости, что осведомлен об ударах по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР, удары по медицинским учреждениям ставят под угрозу жизни мирных жителей. Как сообщало МО РФ, украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. Заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 февраля, следует из программы мероприятий Совбеза в феврале. Заседание пройдет в рамках пункта повестки "поддержание мира и безопасности". Встреча состоится в формате дебатов – это значит, что в ней смогут принять участие не только 15 членов Совбеза, но и другие страны ООН.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849079068.html
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новоайдар, европа, луганская народная республика, борис писториус, мария захарова, игорь демин, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Новоайдар, Европа, Луганская Народная Республика, Борис Писториус, Мария Захарова, Игорь Демин, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
22:38 01.02.2023
 
Спецоперация, 1 февраля: Артемовск находится в оперативном окружении

Советник врио главы ДНР Гагин: Артемовск находится в оперативном окружении российских сил

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С"
Военнослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует увеличить число проходящих подготовку военных Украины в рамках тренировочной миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Кроме того, ожидается, что военная помощь ЕС для Украины будет обсуждаться в ходе саммита ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля. Встреча в верхах, вероятнее всего, пройдет в Киеве. Высокопоставленный европейский источник отмечал, что перспективы создания так называемого "трибунала" по Украине и восстановление этой страны, включая использование замороженных активов РФ, будут обсуждаться на саммите ЕС и Украины.
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 19:44Специальная военная операция на Украине
В Сети исправили прогноз МИД Украины о скорой победе ВСУ, добавив два слова
Министр обороны ФРГ Борис Писториус также заявил, что обучение украинских солдат на танках Leopard начнется в ближайшее время в немецком Мюнстере, это будет не полный курс, а лишь обучение самым основным навыкам.
В свете слов Парижа о возможном расширении номенклатуры военной помощи Украине за счет самолетов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие заявления повысят "аппетит" Киева. Кроме того, она назвала абсурдной позицию Парижа, что такие действия не должны приводить к эскалации.

Нефтепровод "Дружба"

Пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил РИА Новости, что 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково нефтепровода "Дружба", пострадавших нет, сам трубопровод работает штатно.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:27Специальная военная операция на Украине
ВСУ не выбили российских военных ни с одной позиции, заявил Сальдо
Проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" пока нет, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
В экстренных службах сообщили РИА Новости, что снаряд был выпущен с территории Украины и упал в поле в Брянской области вблизи поселка Мамай.

Ход операции

Минобороны РФ в среду сообщило, что украинские войска на купянском и краснолиманском направлениях потеряли за сутки более 120 военнослужащих, на херсонском направлении военные РФ уничтожили украинский десант численностью до 10 человек на двух моторных лодках, а на южнодонецком и запорожском направлениях Украина потеряла более 60 военных и 12 единиц техники.
Кроме того, отметили в ведомстве, ВС РФ провели наступательные действия на донецком направлении, в результате украинские силы потеряли более 100 человек, семь единиц техники и склад боеприпасов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2023
Также министерство сообщило, что российские авиация и артиллерия уничтожили цеха предприятия в Шостке Сумской области Украины, которые делали артиллерийские боеприпасы для украинских военных, заявили в среду в Минобороны РФ.
Город Артемовск в ДНР находится в "оперативном окружении", российские вооруженные силы смыкают кольцо за городом, заявил помощник врио главы республики Ян Гагин.
Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелов регионов со стороны Украины, это дело министерства обороны РФ.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:16
В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины

Международные инстанции

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил РИА Новости, что осведомлен об ударах по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР, удары по медицинским учреждениям ставят под угрозу жизни мирных жителей.
Как сообщало МО РФ, украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения.
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 22:22Специальная военная операция на Украине
Заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине наметили на 6 февраля
Заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 февраля, следует из программы мероприятий Совбеза в феврале.
Заседание пройдет в рамках пункта повестки "поддержание мира и безопасности". Встреча состоится в формате дебатов – это значит, что в ней смогут принять участие не только 15 членов Совбеза, но и другие страны ООН.
Дворец Наций в Женеве, где размещается Европейское отделение ООН - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 19:14Специальная военная операция на Украине
Россия в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав
 
Специальная военная операция на УкраинеНовоайдарЕвропаЛуганская Народная РеспубликаБорис ПисториусМария ЗахароваИгорь ДеминООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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