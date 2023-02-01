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ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек - РИА Новости, 01.02.2023
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек
Украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки более 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:45
2023-02-01T14:45
2023-02-01T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки более 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На купянском направлении артиллерией Западной группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа и также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Торское (ДНР). "Потери противника за сутки на данном направлении составили до 95 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль", - отметили в министерстве.
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков о работе ВС РФ на Донецком, Купянском и Херсонском направлениях
Конашенков о работе ВС РФ на Донецком, Купянском и Херсонском направлениях
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:45 01.02.2023 (обновлено: 16:05 01.02.2023)
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 125 человек