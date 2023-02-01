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ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек - РИА Новости, 01.02.2023

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек

Украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки более 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:45

2023-02-01T14:45

2023-02-01T16:05

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки более 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На купянском направлении артиллерией Западной группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа и также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Торское (ДНР). "Потери противника за сутки на данном направлении составили до 95 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль", - отметили в министерстве.

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Конашенков о работе ВС РФ на Донецком, Купянском и Херсонском направлениях Конашенков о работе ВС РФ на Донецком, Купянском и Херсонском направлениях 2023-02-01T14:45 true PT4M18S

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Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины