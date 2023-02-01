Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/spetsoperatsiya-1848969020.html
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек - РИА Новости, 01.02.2023
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек
Украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки более 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:45
2023-02-01T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848989489_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac106b28adaf27aa63447e6fa2e8c977.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки более 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На купянском направлении артиллерией Западной группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа и также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Торское (ДНР). "Потери противника за сутки на данном направлении составили до 95 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль", - отметили в министерстве.
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков о работе ВС РФ на Донецком, Купянском и Херсонском направлениях
Конашенков о работе ВС РФ на Донецком, Купянском и Херсонском направлениях
2023-02-01T14:45
true
PT4M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848989489_290:0:1730:1080_1920x0_80_0_0_1c3137ab8e05eebd1e79e1a5e3799a8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:45 01.02.2023 (обновлено: 16:05 01.02.2023)
 
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 125 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки более 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На купянском направлении артиллерией Западной группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа и также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Торское (ДНР). "Потери противника за сутки на данном направлении составили до 95 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 января, 15:39Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала