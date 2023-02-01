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Песков назвал спецоперацию главной целью для России - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/spetsoperatsiya-1848923442.html
Песков назвал спецоперацию главной целью для России
Песков назвал спецоперацию главной целью для России - РИА Новости, 01.02.2023
Песков назвал спецоперацию главной целью для России
Планов по переговорам президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена нет, для России сейчас главная цель – СВО и выполнение ее целей, заявил... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:48
2023-02-01T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Планов по переговорам президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена нет, для России сейчас главная цель – СВО и выполнение ее целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет, у нас главная цель - продолжение специальной военной операции, главная цель - это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства", - ответил Песков журналистам на вопрос, рассматривается ли вероятность переговоров Путина и Байдена. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848390449.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков
12:48 01.02.2023 (обновлено: 13:17 01.02.2023)
 
Песков назвал спецоперацию главной целью для России

Песков сообщил об отсутствии у Владимира Путина планов проводить переговоры с Джо Байденом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Планов по переговорам президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена нет, для России сейчас главная цель – СВО и выполнение ее целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет, у нас главная цель - продолжение специальной военной операции, главная цель - это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства", - ответил Песков журналистам на вопрос, рассматривается ли вероятность переговоров Путина и Байдена.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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30 января, 13:28Специальная военная операция на Украине
Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Украине, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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