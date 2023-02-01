10:13 01.02.2023 (обновлено: 10:27 01.02.2023)
Путин снял Аверьянова с поста первого заместителя секретаря Совбеза
Путин указом освободил Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПервый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов
Первый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
"Юрий Тимофеевич Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу", - пояснили РИА Новости в аппарате Совбеза РФ. Путин в конце 2021 года продлил Аверьянову срок федеральной государственной гражданской службы до 17 января 2023 года.
Юрий Аверьянов (родился в 1950 году) занимал различные должности в администрации президента РФ с июля 2000 года, затем почти 10 лет работал первым заместителем секретаря Совбеза. Трудовую деятельность начал в 1967 году токарем НИИ атомных реакторов (Димитровград Ульяновской области). В 1972-1994 годах проходил службу на командных и штабных должностях в Вооруженных силах СССР и РФ, в 1994-2000 годах преподавал на кафедре стратегии Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Генерал-лейтенант запаса. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Также награжден орденами Александра Невского, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, Почета.