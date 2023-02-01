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Путин снял Аверьянова с поста первого заместителя секретаря Совбеза - РИА Новости, 01.02.2023
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Путин снял Аверьянова с поста первого заместителя секретаря Совбеза
Путин снял Аверьянова с поста первого заместителя секретаря Совбеза - РИА Новости, 01.02.2023
Путин снял Аверьянова с поста первого заместителя секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:13
2023-02-01T10:27
политика
россия
совет безопасности рф
юрий аверьянов
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в тексте документа."Юрий Тимофеевич Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу", - пояснили РИА Новости в аппарате Совбеза РФ. Путин в конце 2021 года продлил Аверьянову срок федеральной государственной гражданской службы до 17 января 2023 года.Юрий Аверьянов (родился в 1950 году) занимал различные должности в администрации президента РФ с июля 2000 года, затем почти 10 лет работал первым заместителем секретаря Совбеза. Трудовую деятельность начал в 1967 году токарем НИИ атомных реакторов (Димитровград Ульяновской области). В 1972-1994 годах проходил службу на командных и штабных должностях в Вооруженных силах СССР и РФ, в 1994-2000 годах преподавал на кафедре стратегии Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Генерал-лейтенант запаса. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Также награжден орденами Александра Невского, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, Почета.
https://ria.ru/20230131/pomoschnik-1848657352.html
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политика, россия, совет безопасности рф, юрий аверьянов, владимир путин
Политика, Россия, Совет Безопасности РФ, Юрий Аверьянов, Владимир Путин
10:13 01.02.2023 (обновлено: 10:27 01.02.2023)
 
Путин снял Аверьянова с поста первого заместителя секретаря Совбеза

Путин указом освободил Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПервый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов
Первый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Первый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
"Юрий Тимофеевич Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу", - пояснили РИА Новости в аппарате Совбеза РФ. Путин в конце 2021 года продлил Аверьянову срок федеральной государственной гражданской службы до 17 января 2023 года.
Юрий Аверьянов (родился в 1950 году) занимал различные должности в администрации президента РФ с июля 2000 года, затем почти 10 лет работал первым заместителем секретаря Совбеза. Трудовую деятельность начал в 1967 году токарем НИИ атомных реакторов (Димитровград Ульяновской области). В 1972-1994 годах проходил службу на командных и штабных должностях в Вооруженных силах СССР и РФ, в 1994-2000 годах преподавал на кафедре стратегии Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Генерал-лейтенант запаса. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Также награжден орденами Александра Невского, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, Почета.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 13:38
Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза
 
ПолитикаРоссияСовет Безопасности РФЮрий АверьяновВладимир Путин
 
 
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