https://ria.ru/20230201/sovbez-1848867386.html

Путин снял Аверьянова с поста первого заместителя секретаря Совбеза

Путин снял Аверьянова с поста первого заместителя секретаря Совбеза - РИА Новости, 01.02.2023

Путин снял Аверьянова с поста первого заместителя секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:13

2023-02-01T10:13

2023-02-01T10:27

политика

россия

совет безопасности рф

юрий аверьянов

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в тексте документа."Юрий Тимофеевич Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу", - пояснили РИА Новости в аппарате Совбеза РФ. Путин в конце 2021 года продлил Аверьянову срок федеральной государственной гражданской службы до 17 января 2023 года.Юрий Аверьянов (родился в 1950 году) занимал различные должности в администрации президента РФ с июля 2000 года, затем почти 10 лет работал первым заместителем секретаря Совбеза. Трудовую деятельность начал в 1967 году токарем НИИ атомных реакторов (Димитровград Ульяновской области). В 1972-1994 годах проходил службу на командных и штабных должностях в Вооруженных силах СССР и РФ, в 1994-2000 годах преподавал на кафедре стратегии Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Генерал-лейтенант запаса. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Также награжден орденами Александра Невского, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, Почета.

https://ria.ru/20230131/pomoschnik-1848657352.html

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Кирилл Волков

политика, россия, совет безопасности рф, юрий аверьянов, владимир путин