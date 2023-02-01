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В ЛДПР рассказали, какие темы затронут на встрече с Путиным - РИА Новости, 01.02.2023
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В ЛДПР рассказали, какие темы затронут на встрече с Путиным
В ЛДПР рассказали, какие темы затронут на встрече с Путиным - РИА Новости, 01.02.2023
В ЛДПР рассказали, какие темы затронут на встрече с Путиным
ЛДПР на предстоящей встрече с президентом может затронуть темы соцподдержки отдельных категорий граждан, интеграции новых территорий, импортозамещения и другие, РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:53
2023-02-01T17:53
политика
дальний восток
поволжье
ярослав нилов
сахалин
вячеслав володин
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ЛДПР на предстоящей встрече с президентом может затронуть темы соцподдержки отдельных категорий граждан, интеграции новых территорий, импортозамещения и другие, об этом РИА Новости рассказал замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Путин в феврале встретится с лидерами думских фракций, это обсуждалось на встрече главы государства со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы, прежде всего, используем этот повод, чтобы донести до президента те вопросы, которые ставят перед нами наши граждане и избиратели. Мы были и на новых территориях делегацией во главе с председателем партии Леонидом Слуцким. Летом были на Дальнем Востоке и Сахалине, понимаем, какие проблемы там. Были в Поволжье, на Кавказе и других регионах, (граждан интересуют - ред.) вопросы соцподдержки отдельных категорий граждан. Вопрос импортозамещения, развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства. Вопросы, связанные с интеграцией новых территорий. Их экономикой", - рассказал Нилов. Также он отметил вопрос оттока населения с Севера и Дальнего Востока, а также туристического потенциала регионов, который может сегодня использоваться не в полной мере. "Леонид Слуцкий как профессионал-международник даст по этой теме свои предложения. Поднимет темы, связанные с происходящими интеграционными и геополитическими процессами", - также отметил Нилов.
https://ria.ru/20230124/deti-1847069673.html
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дальний восток
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политика, дальний восток, поволжье, ярослав нилов, сахалин, вячеслав володин, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
Политика, Дальний Восток, Поволжье, Ярослав Нилов, Сахалин, Вячеслав Володин, ЛДПР, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик)
17:53 01.02.2023
 
В ЛДПР рассказали, какие темы затронут на встрече с Путиным

Депутат Нилов: ЛДПР на встрече с Путиным может обсудить соцподдержку и импортозамещение

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ЛДПР на предстоящей встрече с президентом может затронуть темы соцподдержки отдельных категорий граждан, интеграции новых территорий, импортозамещения и другие, об этом РИА Новости рассказал замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
Путин в феврале встретится с лидерами думских фракций, это обсуждалось на встрече главы государства со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Мы, прежде всего, используем этот повод, чтобы донести до президента те вопросы, которые ставят перед нами наши граждане и избиратели. Мы были и на новых территориях делегацией во главе с председателем партии Леонидом Слуцким. Летом были на Дальнем Востоке и Сахалине, понимаем, какие проблемы там. Были в Поволжье, на Кавказе и других регионах, (граждан интересуют - ред.) вопросы соцподдержки отдельных категорий граждан. Вопрос импортозамещения, развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства. Вопросы, связанные с интеграцией новых территорий. Их экономикой", - рассказал Нилов.
Также он отметил вопрос оттока населения с Севера и Дальнего Востока, а также туристического потенциала регионов, который может сегодня использоваться не в полной мере.
"Леонид Слуцкий как профессионал-международник даст по этой теме свои предложения. Поднимет темы, связанные с происходящими интеграционными и геополитическими процессами", - также отметил Нилов.
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ПолитикаДальний ВостокПоволжьеЯрослав НиловСахалинВячеслав ВолодинЛДПРГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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