https://ria.ru/20230201/sotspodderzhka-1849047609.html

В ЛДПР рассказали, какие темы затронут на встрече с Путиным

В ЛДПР рассказали, какие темы затронут на встрече с Путиным - РИА Новости, 01.02.2023

В ЛДПР рассказали, какие темы затронут на встрече с Путиным

ЛДПР на предстоящей встрече с президентом может затронуть темы соцподдержки отдельных категорий граждан, интеграции новых территорий, импортозамещения и другие, РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:53

2023-02-01T17:53

2023-02-01T17:53

политика

дальний восток

поволжье

ярослав нилов

сахалин

вячеслав володин

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ЛДПР на предстоящей встрече с президентом может затронуть темы соцподдержки отдельных категорий граждан, интеграции новых территорий, импортозамещения и другие, об этом РИА Новости рассказал замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Путин в феврале встретится с лидерами думских фракций, это обсуждалось на встрече главы государства со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы, прежде всего, используем этот повод, чтобы донести до президента те вопросы, которые ставят перед нами наши граждане и избиратели. Мы были и на новых территориях делегацией во главе с председателем партии Леонидом Слуцким. Летом были на Дальнем Востоке и Сахалине, понимаем, какие проблемы там. Были в Поволжье, на Кавказе и других регионах, (граждан интересуют - ред.) вопросы соцподдержки отдельных категорий граждан. Вопрос импортозамещения, развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства. Вопросы, связанные с интеграцией новых территорий. Их экономикой", - рассказал Нилов. Также он отметил вопрос оттока населения с Севера и Дальнего Востока, а также туристического потенциала регионов, который может сегодня использоваться не в полной мере. "Леонид Слуцкий как профессионал-международник даст по этой теме свои предложения. Поднимет темы, связанные с происходящими интеграционными и геополитическими процессами", - также отметил Нилов.

https://ria.ru/20230124/deti-1847069673.html

https://ria.ru/20230126/povestki-1847723577.html

дальний восток

поволжье

сахалин

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политика, дальний восток, поволжье, ярослав нилов, сахалин, вячеслав володин, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик)